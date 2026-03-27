Fútbol Internacional
Mundial 2026: así se jugarán las finales del repechaje de la UEFA
El próximo martes 31 de marzo se definirán los cuatro últimos cupos europeos para la Copa del Mundo, con duelos de alto nivel entre selecciones que buscarán por última vez la clasificación.
Italia no tuvo complicaciones al superar 2-0 a Irlanda del Norte con goles de Tonali y Kean. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/MICHELE MARAVIGLIA).
Las semifinales del repechaje europeo rumbo al Mundial 2026 dejaron resultados llamativos este jueves. Italia, Bosnia y Herzegovina, Suecia, Polonia, Turquía, Kosovo, Dinamarca y República Checa se metieron en las finales y ahora pelearán el martes 31 de marzo por los cuatro boletos que la UEFA aún tiene disponibles para la Copa del Mundo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.
Entre los resultados más destacados de la jornada sobresale la clasificación de Bosnia y Herzegovina, que eliminó a Gales en los penales tras un empate 1-1 en tiempo reglamentario. También llamó la atención Kosovo, que venció de visitante a Eslovaquia por 4-3 en un duelo de infarto. Por su parte, Italia no tuvo complicaciones al superar 2-0 a Irlanda del Norte con goles de Tonali y Kean, mientras que Dinamarca goleó 4-0 a Macedonia del Norte con autoridad.
En los otros cruces, Suecia sorprendió al eliminar a Ucrania por 3-1, Polonia venció 2-1 a Albania con goles de Lewandowski y Zielinski, Turquía derrotó 1-0 a Rumania y República Checa avanzó en penales tras empatar 2-2 ante Irlanda en un partido que se extendió hasta los 120 minutos.
Las finales del repechaje UEFA
- Italia vs. Bosnia y Herzegovina — El ganador va al Grupo B con Canadá, Qatar y Suiza
- Suecia vs. Polonia — El ganador va al Grupo F con Países Bajos, Japón y Túnez
- Turquía vs. Kosovo — El ganador va al Grupo D con Paraguay, Estados Unidos y Australia
- Dinamarca vs. República Checa — El ganador va al Grupo A con México, Sudáfrica y Corea del Sur
Todos los partidos se disputarán el martes 31 en campo del equipo mejor clasificado, y se definirán a partido único con prórroga y penales en caso de empate.
Los cuatro ganadores completarán el cuadro de 48 selecciones del Mundial 2026, junto a los clasificados del Repechaje Internacional que también se definirá ese mismo martes con los duelos Bolivia-Irak y República Democrática del Congo contra el ganador de Nueva Caledonia y Jamaica.