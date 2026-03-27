Mundial 2026: así se jugarán las finales del repechaje de la UEFA

Las semifinales del repechaje europeo rumbo al Mundial 2026 dejaron resultados llamativos este jueves. Italia, Bosnia y Herzegovina, Suecia, Polonia, Turquía, Kosovo, Dinamarca y República Checa se metieron en las finales y ahora pelearán el martes 31 de marzo por los cuatro boletos que la UEFA aún tiene disponibles para la Copa del Mundo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Entre los resultados más destacados de la jornada sobresale la clasificación de Bosnia y Herzegovina, que eliminó a Gales en los penales tras un empate 1-1 en tiempo reglamentario. También llamó la atención Kosovo, que venció de visitante a Eslovaquia por 4-3 en un duelo de infarto. Por su parte, Italia no tuvo complicaciones al superar 2-0 a Irlanda del Norte con goles de Tonali y Kean, mientras que Dinamarca goleó 4-0 a Macedonia del Norte con autoridad.

En los otros cruces, Suecia sorprendió al eliminar a Ucrania por 3-1, Polonia venció 2-1 a Albania con goles de Lewandowski y Zielinski, Turquía derrotó 1-0 a Rumania y República Checa avanzó en penales tras empatar 2-2 ante Irlanda en un partido que se extendió hasta los 120 minutos.

Las finales del repechaje UEFA

Italia vs. Bosnia y Herzegovina — El ganador va al Grupo B con Canadá, Qatar y Suiza

Suecia vs. Polonia — El ganador va al Grupo F con Países Bajos, Japón y Túnez

Turquía vs. Kosovo — El ganador va al Grupo D con Paraguay, Estados Unidos y Australia

Dinamarca vs. República Checa — El ganador va al Grupo A con México, Sudáfrica y Corea del Sur

Todos los partidos se disputarán el martes 31 en campo del equipo mejor clasificado, y se definirán a partido único con prórroga y penales en caso de empate.

Los cuatro ganadores completarán el cuadro de 48 selecciones del Mundial 2026, junto a los clasificados del Repechaje Internacional que también se definirá ese mismo martes con los duelos Bolivia-Irak y República Democrática del Congo contra el ganador de Nueva Caledonia y Jamaica.