Estados Unidos ratifica a Mauricio Pochettino hasta 2030: las razones de la decisión

La Federación de Fútbol de Estados Unidos (U.S. Soccer) anunció este lunes 3 de agosto la renovación del contrato del entrenador argentino Mauricio Pochettino hasta el 2030, con lo que garantiza su continuidad al frente de la selección nacional durante el próximo ciclo mundialista.

La decisión llega semanas después de la participación de Estados Unidos en la Copa del Mundo, donde la selección fue eliminada en los octavos de final por Bélgica, con una derrota de 4-1. Pese al resultado, el equipo había dejado una imagen positiva durante la fase de grupos, al terminar como líder de su sector por tercera vez en su historia y conseguir su primera victoria en una fase eliminatoria de un Mundial desde el 2002, tras vencer 2-0 a Bosnia y Herzegovina en los dieciseisavos de final.

En un comunicado oficial, la federación explicó que la renovación responde al proyecto deportivo de largo plazo que encabeza Pochettino, enfocado en el desarrollo de nuevos talentos y el fortalecimiento de la estructura competitiva de la selección.

"Sabemos que tenemos mucho trabajo por delante para alcanzar nuestras claras ambiciones, entre ellas competir por ganar Mundiales masculinos y lograr que el fútbol se convierta en el deporte más practicado en todas las comunidades", señaló la entidad.

Asimismo, la federación destacó el trabajo del técnico argentino en la formación de jóvenes futbolistas y en la consolidación de una cantera que permita mantener el crecimiento de la selección en los próximos años.

De cumplir su nuevo contrato, Pochettino dirigirá a Estados Unidos en las ediciones de la Copa Oro del 2027 y del 2029, además de encabezar el proyecto rumbo al Mundial del 2030, que se disputará en España, Marruecos y Portugal.

🇺🇸✍️ POCHETTINO SEGUIRÁ AL FRENTE DE LA SELECCIÓN DE ESTADOS UNIDOS HASTA 2030



La Federación de Fútbol de Estados Unidos confirmó la continuidad del entrenador argentino por cuatro años más tras la histórica actuación de la en el Mundial 2026🔥 pic.twitter.com/rJt8X34VDw — KCH RADIO 90.9FM (@kchradio) August 3, 2026

El entrenador argentino asumió el cargo en septiembre del 2024. Como Estados Unidos tenía asegurada su clasificación al Mundial por su condición de país coanfitrión, sus primeros desafíos llegaron en la Liga de Naciones de la Concacaf, donde cayó en semifinales ante Panamá y, posteriormente, perdió el partido por el tercer lugar frente a Canadá. Más adelante, también cayó como local ante México en la final de la Copa Oro.