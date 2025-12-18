Este es el premio económico que la Fifa dará a la selección campeona en el Mundial 2026

La selección que se corone campeona del Mundial 2026 a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá, recibirá 50 millones de dólares como premio, parte de una dotación financiera récord anunciada por la Fifa el pasado miércoles.

En total, el ente rector del fútbol mundial destinará 727 millones de dólares para el torneo. De esa cifra, 655 millones se repartirán según la clasificación final del campeonato, lo que representa un incremento del 50 % respecto a los 440 millones distribuidos en Catar 2022.

Los otros 72 millones se asignarán a razón de 1.5 millones de dólares para cada una de las 48 selecciones participantes, con el objetivo de "cubrir gastos de preparación", informó la Fifa.

El Mundial 2026, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, será el primero en contar con 48 participantes, un 50 % más que en la edición anterior.

En Catar 2022, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se embolsó 42 millones de dólares por la victoria de su selección, mientras que Francia, como subcampeona, recibió 30 millones.

En esta nueva edición, el equipo finalista obtendrá 33 millones de dólares; el tercer lugar, 29 millones; y el cuarto, 27 millones. Las cifras disminuyen progresivamente hasta llegar al mínimo de 9 millones que recibirán las selecciones eliminadas en la fase de grupos.