“Estoy contento con la actitud de mis jugadores”, dice Flick, tras el triunfo del Barsa en la Copa del Rey

El alemán Hansi Flick, entrenador del Barcelona, analizó este martes la victoria por 0-2 ante el Guadalajara en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, y dijo que está “contento por la actitud de los jugadores” y que esa ha sido “la clave de la victoria”.

“Estos partidos no son fáciles, ya lo dije antes. Estoy contento con la actitud en el campo de mis jugadores, esa es la clave que explica nuestra victoria. No siempre es fácil marcar en encuentros así, pero lo hicimos”, apuntó el técnico al micrófono de Movistar+ al término el partido.

Acerca de su compatriota, Marc André Ter Stegen, quien volvió a la titularidad azulgrana casi siete meses después, dijo que le quisieron “dar una oportunidad” y que es “el capitán”.

“Ellos han defendido bien, ha sido difícil y lo sabíamos. Aprecio mucho el trabajo que han hecho los chicos”, continuó sobre el Deportivo Guadalajara.

Para finalizar, quiso destacar al danés Andreas Christensen, primer goleador en el minuto 77, del que dijo que “ha estado muy bien”.

