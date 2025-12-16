“Estoy contento con la actitud de mis jugadores”, dice Flick, tras el triunfo del Barsa en la Copa del Rey

“Estos partidos no son fáciles, ya lo dije antes. Estoy contento con la actitud en el campo de mis jugadores, esa es la clave que explica nuestra victoria. No siempre es fácil marcar en encuentros así, pero lo hicimos”, apuntó el técnico al micrófono de Movistar+ al término el partido.
Acerca de su compatriota, Marc André Ter Stegen, quien volvió a la titularidad azulgrana casi siete meses después, dijo que le quisieron “dar una oportunidad” y que es “el capitán”.
“Ellos han defendido bien, ha sido difícil y lo sabíamos. Aprecio mucho el trabajo que han hecho los chicos”, continuó sobre el Deportivo Guadalajara.
Para finalizar, quiso destacar al danés Andreas Christensen, primer goleador en el minuto 77, del que dijo que “ha estado muy bien”.
Resultados de los partidos de la Copa del Rey disputados este martes:
- Eibar (2ª división) – (+) Elche (1ª) 0 – 1
- (+) Deportivo de la Coruña (2ª) – Mallorca (1ª) 1 – 0
- CD Eldense (3ª) – (+) Real Sociedad (1ª) 1 – 2
- Sporting (2ª) – (+) Valencia (1ª) 0 – 2
- Guadalajara (3ª) – Barcelona (1ª) 0 – 2