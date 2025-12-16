The Best: Ousmane Dembélé y Aitana Bonmatí fueron galardonados como los mejores futbolistas del año

Ya premiados con el Balón de Oro en septiembre pasado, el atacante francés del París Saint-Germain Ousmane Dembélé y la centrocampista española Aitana Bonmatí fueron galardonados este martes con los trofeos The Best de la Fifa, que reconocen a los mejores futbolistas del año. La ceremonia se celebró en Doha, Catar.

Dembélé, de 28 años, se convirtió en septiembre en el sexto francés en levantar el Balón de Oro, tras haber conquistado la primera Liga de Campeones de Europa en la historia del PSG. “Quisiera agradecer a mis compañeros de equipo. El trabajo da frutos. Ha sido un año fantástico para mí, tanto en lo individual como en lo colectivo”, expresó Dembélé tras la premiación.

La entrega del galardón se realizó en la víspera de la final de la Copa Intercontinental, que enfrentará al PSG y al Flamengo, también en territorio catarí.

Por su parte, Aitana Bonmatí, pieza clave de la selección española y del FC Barcelona, recibió el premio The Best por tercera ocasión consecutiva.

La mediocampista logró el reconocimiento pocos meses después de haber sumado su tercer Balón de Oro al hilo, a pesar de haber perdido las finales de la Liga de Campeones y de la Eurocopa.

“Estoy agradecida de recibir el premio. Fui votada por jugadores, entrenadores y fanáticos, y lo disfrutaré”, declaró Bonmatí al sitio web de la FIFA.

En la categoría de entrenadores, el español Luis Enrique, técnico del PSG, fue distinguido con el premio The Best al mejor entrenador, superando a candidatos como el alemán Hansi Flick, del FC Barcelona, y el neerlandés Arne Slot, del Liverpool.