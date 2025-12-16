Mbappé gana demanda contra PSG: compensación millonaria por primas y sueldos

El club París Saint-Germain fue condenado este martes por un tribunal laboral de París a compensar con 61 millones de euros (71.7 millones de dólares) a su exjugador Kylian Mbappé, por concepto de primas y salarios impagados. El delantero francés se unió al Real Madrid en 2024.

Por distintos conceptos vinculados a la aplicación del Código de Trabajo vigente en Francia, Mbappé había reclamado casi 263 millones de euros (309 millones de dólares), mientras que el PSG, por su parte, solicitaba 440 millones de euros (517 millones de dólares) por daños y perjuicios.

Las peticiones del PSG fueron rechazadas en su totalidad. En tanto, las de Mbappé fueron aceptadas parcialmente: se le reconocieron primas, salarios y vacaciones impagadas en la parte final de su contrato, pero fue rechazada su solicitud de recalificar el contrato de temporal a indefinido.

El club, campeón de Francia y de Europa, también deberá informar a sus aficionados sobre esta decisión judicial, publicándola durante un mes en la portada de su sitio web.

Consultados sobre un posible recurso, los abogados del PSG no ofrecieron comentarios inmediatos, aunque el club emitió luego un comunicado en el que asegura que “se reserva el derecho a recurrir”. “El PSG siempre ha actuado de buena fe y con integridad”, añadió la entidad parisina, deseando “al jugador lo mejor para el futuro de su carrera”.

Por su parte, los representantes legales de Mbappé manifestaron su satisfacción con el fallo: “Este veredicto confirma que los compromisos deben ser respetados. Reestablece una realidad sencilla: incluso en la industria del futbol profesional rige el Derecho del Trabajo”, indicaron.

Una relación degradada

El conflicto entre Mbappé y el PSG inició cuando el jugador reclamó 55 millones de euros por salarios y primas no abonadas, algo que el club se negó a pagar.

Fichado a mediados de 2017, Mbappé llegó a ser apartado del plantel profesional al inicio de la temporada 2023-2024, tras negarse a renovar su contrato. El club quería evitar que el futbolista saliera libre al finalizar su vínculo en junio de 2024, como finalmente ocurrió al marcharse al Real Madrid sin dejar indemnización por traspaso.

Mbappé fue reintegrado al grupo en agosto de 2023, para la primera jornada de la Ligue 1. Sin embargo, las relaciones se enfriaron aún más en febrero de 2024, cuando confirmó que se marcharía al final del contrato.

Según el PSG, en agosto de 2023 hubo un acuerdo con el jugador, en el que este aceptaba una reducción salarial si se iba libre. Mbappé, en cambio, niega que dicho acuerdo existiera. El club acusó al delantero de actuar con “deslealtad” y frenar un posible traspaso millonario, citando una oferta elevada del club saudita Al Hilal en 2023.

Una Champions esquiva

Mbappé llegó al PSG desde el Mónaco en 2017, por 180 millones de euros, una de las cifras más altas en la historia del futbol.

Ganó seis títulos de liga con el club parisino —sumando uno previo con el Mónaco—, pero nunca pudo conquistar la Liga de Campeones de Europa, principal objetivo del club.

Irónicamente, el PSG logró su primera Champions en la temporada 2024-2025, ya sin Mbappé en el plantel. Actualmente, el atacante atraviesa su segunda temporada con el Real Madrid y aún no ha ganado el máximo trofeo europeo de clubes en su carrera deportiva.