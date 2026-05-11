Federación Panameña suspende seis meses a José Calderón por presunto amaño de partido

La Comisión Disciplinaria de la Federación Panameña de Fútbol confirmó este lunes una suspensión provisional de seis meses contra el guardameta José Calderón, quien deberá mantenerse alejado de toda actividad vinculada al fútbol federado mientras continúan las investigaciones correspondientes.

La medida surge a raíz de los incidentes registrados durante el partido entre Alianza FC y Sporting San Miguelito por la jornada 16 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol, donde Calderón fue acusado de presunto amaño tras anotar un polémico autogol en el minuto 90 que selló la derrota de su equipo.

La autoridad disciplinaria explicó mediante un comunicado oficial que la decisión fue tomada bajo un estricto apego a los reglamentos vigentes y con el objetivo de proteger la transparencia y la integridad de las competiciones nacionales.

La sanción tiene carácter preventivo y no representa una resolución definitiva sobre el caso, por lo que las investigaciones continuarán hasta determinar si existió o no una acción intencional por parte del guardameta. La situación ha generado reacciones en todo el fútbol centroamericano dado el perfil del jugador y su trayectoria en la región.

Calderón es uno de los porteros reconocidos del fútbol centroamericano con una amplia trayectoria que incluye su participación en el Mundial de Rusia 2018 con la Selección de Panamá. En Guatemala defendió los colores de Comunicaciones FC, Xelajú MC, Cobán Imperial, Guastatoya y Coatepeque FC, además de un breve paso por Huehuetecos FC del fútbol de ascenso donde fue presentado oficialmente aunque no llegó a disputar ningún partido.

Escándalo en el fútbol panameño

El caso de Calderón se desató tras la viralización del autogol que anotó en el minuto 90 cuando el marcador estaba igualado 2-2, sellando la derrota del Sporting San Miguelito ante el Alianza FC.

La acción fue tan impactante que su propio compañero Gustavo Herrera lo acusó públicamente de amaño de partidos en redes sociales, mientras que el técnico del equipo Julio César Dely Valdés señaló que el partido fue extraño desde el primer minuto. Calderón emitió un comunicado posteriormente donde rechazó las acusaciones y se mostró dispuesto a colaborar con las investigaciones.

Con la suspensión provisional confirmada, el futuro del guardameta permanece incierto hasta que las autoridades concluyan las investigaciones y emitan una resolución definitiva sobre su situación deportiva. La Federación Panameña de Fútbol no ha revelado detalles específicos sobre los hechos investigados más allá del partido ante Alianza FC, aunque el caso podría derivar en una sanción definitiva de mayor alcance dependiendo de los resultados de la investigación en curso.