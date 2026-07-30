FIFA responde a UEFA y Concacaf: niega una privatización y promete hasta US$24 millones por federación

La FIFA respondió este jueves 30 de julio a las objeciones planteadas por la UEFA y la Concacaf sobre la creación de FIFA Forward Enterprise (FFE), negó que el proyecto implique vender o privatizar los activos del fútbol y lanzó una ofensiva para convencer a las 211 asociaciones miembro de aprobar la iniciativa mediante un incremento de los recursos destinados al desarrollo de cada federación.

La postura del organismo llega un día después de que ambas confederaciones cuestionaran el procedimiento seguido para presentar la propuesta durante el Consejo de la FIFA, al considerar que un cambio de esta magnitud debía discutirse previamente dentro de los órganos de gobernanza de la institución.

En un comunicado difundido este 30 de julio, la FIFA atribuyó la controversia a "informes incorrectos" publicados por algunos medios y sostuvo que la propuesta ha sido interpretada de forma errónea.

El organismo insistió en que FIFA Forward Enterprise no supone una privatización del fútbol ni la venta de sus activos, ya que la nueva empresa operaría como una subsidiaria cuya propiedad y control permanecerían de forma permanente en manos de la FIFA.

Asimismo, aseguró que la entrada de inversión externa no implicará cambios en la gobernanza del organismo, ni otorgará derechos de voto o participación en la toma de decisiones a los inversionistas.

Infantino busca el respaldo directo de las 211 asociaciones

Además del comunicado institucional, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, envió una carta a las 211 asociaciones miembro para defender personalmente el proyecto y pedir su apoyo.

"Es una decisión importante que está en vuestras manos", afirmó Infantino, quien recordó que la aprobación de FIFA Forward Enterprise dependerá de una votación democrática de las federaciones nacionales y no de las confederaciones continentales.

El dirigente también subrayó que ninguna confederación representa por sí sola a las 211 asociaciones afiliadas, por lo que el futuro de la iniciativa será decidido directamente por los miembros de la FIFA.

La propuesta ofrece más recursos para las federaciones

Como parte de su argumentación, Infantino presentó los beneficios económicos que, según la FIFA, generaría la nueva estructura comercial.

La propuesta mantiene una asignación de US$20 millones por asociación mediante el programa FIFA Forward durante el ciclo 2027-2030 y añade un fondo extraordinario de US$20 millones adicionales por federación a través del programa FIFA Fast Forward, financiado mediante inversión externa voluntaria.

Además, el presidente de la FIFA aseguró que, si el proyecto recibe el respaldo de las asociaciones, los recursos seguirán aumentando en los siguientes ciclos, hasta alcanzar US$22 millones y posteriormente US$24 millones por federación en el período 2035-2038.

En contraste, explicó que si la propuesta no obtiene el apoyo mayoritario, el programa FIFA Forward continuará bajo el esquema actual, con una asignación de US$10 millones por asociación para el próximo ciclo.

FIFA intends to expand football development funding to over USD 10 billion subject to approval by FIFA Member Associations



Read more here: https://t.co/xRFasdaw2J#FootballUnitesTheWorld — FIFA Media (@fifamedia) July 28, 2026

Una empresa valorada en US$20 mil millones

Infantino también defendió la creación de FIFA Forward Enterprise como una herramienta para aumentar los ingresos comerciales del fútbol.

Según explicó, las firmas JP Morgan y Thrive Eternal, que participan en el diseño financiero del proyecto, estiman que la nueva subsidiaria podría alcanzar un valor cercano a US$20 mil millones.

El dirigente sostuvo que la FIFA aún no aprovecha todo el potencial comercial de sus competiciones y que una estructura especializada permitiría generar más recursos para el desarrollo del fútbol en las 211 asociaciones miembro.

¡YA PERDIÓ EL 26% DE LOS VOTOS! ❌🏆



Gianni Infantino y la FIFA necesitan que 106 de las 211 Federaciones que la conforman voten a favor de su propuesta para poder vender acciones de la Copa del Mundo a inversores privados.



De momento, ya perdió los 55 votos de la UEFA:



-… pic.twitter.com/Ebo5JfNMPM — Andre Marín (@andremarinpuig) July 30, 2026

Continúa el debate sobre la gobernanza de la FIFA

La respuesta de la FIFA no modifica el principal cuestionamiento planteado por la UEFA y la Concacaf, que centraron sus críticas en el procedimiento seguido para presentar la iniciativa y reclamaron una discusión más amplia dentro de la estructura de gobernanza del organismo.

En ese contexto, la estrategia de la FIFA ha pasado de responder a las confederaciones a dirigirse directamente a las asociaciones nacionales, que serán las encargadas de decidir mediante votación si aprueban o rechazan la creación de FIFA Forward Enterprise.

De no alcanzarse la mayoría requerida, la FIFA confirmó que el proyecto quedará descartado y la estructura comercial del organismo continuará sin cambios.