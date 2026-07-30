Concacaf y UEFA ponen a prueba la gobernanza de la FIFA: qué significa para Guatemala

Más que una discusión financiera, la Concacaf y la UEFA, cuestionan el procedimiento con el que se presentó una de las reformas más ambiciosas del organismo desde el FIFA Gate.

La decisión de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) de rechazar el proyecto FIFA Forward Enterprise trasciende el debate sobre la posible participación de inversionistas privados en el negocio de la Copa del Mundo.

Para Guatemala, el pronunciamiento tiene un significado particular: la Federación Nacional de Fútbol forma parte de la confederación que, junto con la UEFA, lidera la oposición a la propuesta impulsada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

La postura coloca a Guatemala dentro del primer bloque que ha expresado un rechazo formal a la iniciativa y abre una discusión que va más allá del financiamiento del fútbol. El centro del debate es la gobernanza de la FIFA y la forma en que se toman las decisiones estratégicas dentro del organismo.

No es solo una discusión sobre dinero

Aunque gran parte de la cobertura internacional se ha concentrado en la posibilidad de incorporar inversión privada a una nueva estructura comercial relacionada con la Copa del Mundo, los comunicados de la Concacaf y la UEFA apuntan en otra dirección.

La Concacaf manifestó "profundas preocupaciones" por la falta de debido proceso, el corto plazo otorgado para analizar la propuesta y la ausencia de revisión por parte de los órganos competentes de la FIFA. Además, pidió evaluar primero el uso de las reservas financieras de la organización antes de recurrir a capital privado.

La UEFA, por su parte, afirmó que el proyecto fue elaborado sin una consulta significativa y sostuvo que una decisión de esa magnitud no puede adoptarse al margen de los mecanismos institucionales de la FIFA.

En otras palabras, ambas confederaciones no cuestionan únicamente el contenido de la propuesta, sino también el procedimiento seguido para presentarla.

Statement on behalf of UEFA and its 55 National Associations — UEFA (@UEFA) July 30, 2026

¿Qué tiene que ver Guatemala?

Aunque el debate parece lejano, sus implicaciones alcanzan a todas las asociaciones que integran la Concacaf, incluida Guatemala.

A través del programa FIFA Forward, la FIFA financia proyectos de infraestructura, desarrollo de selecciones nacionales, capacitación y fortalecimiento institucional de sus federaciones miembro.

Por esa razón, la Concacaf no solo rechazó la iniciativa. También instruyó a sus representantes en el Consejo de la FIFA a promover el uso de las reservas financieras existentes para fortalecer los programas de desarrollo antes de considerar nuevas fórmulas de financiamiento.

Esa posición pasa a ser la postura institucional del bloque regional al que pertenece la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala.

Statement on behalf of Concacaf and its 41 Member Associations https://t.co/4ea96cuFCu 🔗 — Concacaf Media (@ConcacafMedia) July 30, 2026

La primera gran prueba de las reformas de la FIFA

El debate cobra mayor relevancia porque ocurre apenas semanas después de la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Gobernanza de la FIFA.

Ese reglamento establece que corresponde al Consejo definir las políticas estratégicas, comerciales y financieras de la organización, mientras que la Comisión de Finanzas analiza los asuntos económicos y la Comisión de Gobernanza, Auditoría y Conformidad supervisa el cumplimiento de las normas internas y los mecanismos de control.

Precisamente esos procedimientos son los que, según la Concacaf y la UEFA, debían aplicarse antes de presentar una iniciativa de esta magnitud.

Hasta el momento, la FIFA ha defendido públicamente el proyecto, pero no ha respondido de forma específica a los cuestionamientos sobre el procedimiento planteados por ambas confederaciones.

Un debate que apenas comienza

Hasta ahora, la UEFA y la Concacaf son las únicas confederaciones que han rechazado formalmente FIFA Forward Enterprise. La Confederación Asiática (AFC) ha pedido más información antes de fijar una posición definitiva, mientras que la Confederación de Oceanía (OFC) anunció que estudiará la propuesta en sus órganos internos. Por el momento, ni la Conmebol ni la Confederación Africana de Fútbol (CAF) han emitido pronunciamientos similares.

Más de una década después del FIFA Gate, las reformas impulsadas para fortalecer la transparencia y los controles internos enfrentan su primera gran prueba política. El rechazo de la Concacaf, bloque al que pertenece Guatemala, no plantea únicamente un debate sobre el futuro financiero del fútbol mundial. También cuestiona si las decisiones más trascendentales de la FIFA seguirán los mecanismos de gobernanza que la propia organización estableció para evitar que una crisis institucional vuelva a repetirse.