Fifa vende el césped de la final del Mundial 2026 por 450 dólares

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Fifa vende el césped de la final del Mundial 2026 por 450 dólares

Los aficionados podrán adquirir un fragmento del campo del MetLife Stadium como artículo de colección oficial tras la final del Mundial 2026.

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Metlife Stadium Nueva Jersey

El MetLife Stadium es un estadio multideportivo ubicado en el suburbio de Meadowlands, en la ciudad de East Rutherford. (Foto Prensa Libre: EFE)

El césped de la final del Mundial 2026 que se utilizará el próximo 19 de julio en el estadio MetLife de Nueva Jersey (EE.UU.) será vendido por pequeñas piezas de colección por la Fifa a un precio de 450 dólares.

La tienda oficial de la FIFA ha comenzado a ofrecer los segmentos de pasto para los coleccionistas y aficionados, alentándolos a obtener un “artículo exclusivo” y “una pieza auténtica” de la historia del futbol.

"Cada pieza contiene un fragmento original de la emblemática superficie de juego de la final del Mundial 2026, lo que la convierte en un artículo de colección único que celebra uno de los mayores eventos deportivos del mundo", se lee en la descripción.

Las pequeñas porciones de césped de la final del Mundial 2026 estarán conservadas permanentemente en acrílico “de alta calidad” e integradas en un dispositivo USB de recuerdo, empacadas en una pequeña caja.

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El nuevo objeto de colección se suma al álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que presenta canciones de artistas de diversos continentes y géneros por un precio de 48 dólares.

Para aquellos que no pudieron obtener un boleto para el Mundial 2026, la FIFA también vende la réplica oficial de la entrada personalizada con el nombre del comprador y los detalles de un supuesto asiento por un precio de 19 dólares.

La FIFA ha sido criticada por los elevados precios de las entradas del Mundial 2026, convirtiendo al Mundial 2026 en el más caro de la historia.

Los aficionados también se han quejado por la imposibilidad de llevar comida o agua a los estadios.

ESCRITO POR:

Douglas Suruy

Periodista de Prensa Libre, especializado en deportes con 14 años de experiencia. Reconocido por coberturas como el Mundial de Rusia 2018 y Colombia 2011 (Sub20).

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