Final Champions League 2026: fecha, hora y dónde ver el partido PSG vs. Arsenal

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Final Champions League 2026: fecha, hora y dónde ver el partido PSG vs. Arsenal

Los parisinos defenderán su título ante los Gunners el sábado 30 de mayo en el Puskás Arena de Budapest en lo que será la segunda final europea en la historia del Arsenal y la tercera del PSG.

Alejandra Soto

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Los parisinos defenderán su título ante los Gunners el sábado 30 de mayo en el Puskás Arena de Budapest en lo que será la segunda final europea en la historia del Arsenal y la tercera del PSG. (Foto Prensa Libre: Arsenal y PSG).

La UEFA Champions League ya tiene a sus dos finalistas. El Paris Saint-Germain y el Arsenal disputarán el título europeo el sábado 30 de mayo en el Puskás Arena de Budapest, Hungría, en lo que promete ser uno de los duelos más atractivos de los últimos años en el fútbol continental.

El PSG de Luis Enrique buscará defender el título conquistado la temporada pasada mientras que el Arsenal de Mikel Arteta disputará su segunda final europea en la historia del club, la primera desde que cayó ante el Barcelona en París en 2006.

El partido tendrá una novedad importante respecto a ediciones anteriores. La UEFA decidió adelantar el horario y dará inicio a las 10 horas de Guatemala lo que lo convierte en la segunda final más madrugadora de la historia de la Champions, solo superada por la de 1963. El objetivo de la UEFA es mejorar la logística para los espectadores desplazados a Budapest. El Puskás Arena, inaugurado en 2019 sobre el antiguo estadio nacional húngaro, tiene capacidad para 67,000 espectadores.

El Arsenal llegó a la final tras eliminar al Atlético de Madrid con un global de 2-1 en semifinales, con un gol decisivo de Bukayo Saka en el Emirates Stadium que le dio el boleto a Budapest. El PSG, por su parte, superó al Bayern Múnich con un global de 6-5 en una eliminatoria llena de goles y emociones, resistiendo en el Allianz Arena con un empate 1-1 que fue suficiente para avanzar.

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Paris (France), 08/05/2025.- Marquinhos (L) of PSG in action against Leandro Trossard of Arsenal during the UEFA Champions League semifinal 2nd leg soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal FC, in Paris, France, 07 May 2025. (Liga de Campeones, Francia) EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

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Los datos del partido

  • Fecha: Sábado 30 de mayo de 2026
  • Hora Guatemala: 10:00 AM
  • Estadio: Puskás Arena, Budapest, Hungría
  • Dónde ver: Disney Plus Plan Premium y ESPN

El historial entre ambos

En sus cinco enfrentamientos previos en la Champions League, el PSG acumula dos victorias y dos empates mientras que el Arsenal solo ha conseguido un triunfo, lo que da una ligera ventaja histórica a los parisinos de cara al duelo en Budapest. Sin embargo en una final cualquier estadística queda en segundo plano y los Gunners llegan con la confianza de haber sido el único equipo invicto de la fase de grupos en esta edición del torneo.

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