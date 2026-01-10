Final Supercopa de España Barcelona vs Real Madrid: El clásico que abre el año en Arabia Saudita

El clásico español se vive nuevamente en Arabia Saudí. Barcelona y Real Madrid disputarán este domingo a las 2:00 p.m. (hora de Guatemala) la final de la Supercopa de España en el Alinma Stadium de Yeda, un partido que representa mucho más que el primer título del año para ambas instituciones.

Hansi Flick, entrenador del Barcelona, y Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, posaron juntos este sábado sobre el césped del estadio que albergará el encuentro. La imagen de ambos estrategas junto al trofeo marca el inicio oficial de la cuenta regresiva para un duelo que promete emociones y alta intensidad.

Esta será la cuarta final consecutiva de Supercopa entre Barcelona y Real Madrid, una estadística que demuestra el dominio de ambos equipos en el fútbol español. El clásico se ha convertido también en un clásico en tierras sauditas, donde año tras año se define al campeón de este torneo.

Dominio culé contra incertidumbre merengue

Barcelona llega a la final como amplio favorito. Los culés dominan la Liga Española con 49 puntos y lideran cómodamente la clasificación, demostrando un nivel de juego superior al resto de equipos. El conjunto azulgrana viene de golear 5-1 al Betis y alcanzó esta final tras vencer 2-0 al Athletic Club en semifinales.

Por el contrario, Real Madrid atraviesa un momento de incertidumbre. A pesar de la goleada 3-0 ante Mallorca en semifinales, los merengues han mostrado irregularidad durante la temporada. El equipo de Xabi Alonso marcha segundo en LaLiga a cuatro puntos del Barcelona y necesita títulos para calmar las críticas.

Lamine Yamal recuperado, Mbappé en duda

Las buenas noticias llegaron para Barcelona este sábado. Lamine Yamal entrenó con el resto de sus compañeros en la segunda sesión completa del equipo, confirmando su mejoría tras los problemas estomacales que lo dejaron como suplente contra el Athletic Club. El joven crack tiene opciones de ser titular en la final.

Del lado del Real Madrid, Kylian Mbappé apura sus opciones de estar disponible. El delantero francés ha tenido molestias físicas pero trabaja para llegar en condiciones al partido más importante del inicio de año. Su presencia será clave para las aspiraciones merengues de conquistar el título.

El duelo Raphinha-Vinícius por Brasil

Más allá del título español, en esta final también está en juego el liderazgo de la Selección de Brasil. Raphinha, en estado de gracia con el Barcelona, y Vinícius, más mediático pero en horas bajas con el Madrid, se disputan quién será la referencia de la Seleçao en el próximo ciclo.

El brasileño del Barcelona ha sido una de las figuras del equipo de Flick, con goles y asistencias clave durante toda la temporada. Su nivel lo ha posicionado como candidato a liderar a Brasil en competencias futuras. Vinícius, por su parte, necesita recuperar su mejor versión para mantener su estatus.

El clásico de este domingo definirá no solo al campeón de la Supercopa de España, sino también quién de los dos brasileños llega en mejor momento para reclamar el liderazgo de su selección nacional.