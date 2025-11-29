Flamengo vence a Palmeiras y firma su cuarta Libertadores con un gol decisivo de Danilo

Flamengo volvió a escribir su nombre en la historia grande del continente. El Mengão se proclamó campeón de la Copa Libertadores 2025 luego de derrotar 1-0 a Palmeiras en una final marcada por la intensidad, el orden táctico y la tensión propia de dos gigantes brasileños que no regalaron un solo metro durante los 90 minutos.

Desde el inicio, el partido se jugó al ritmo de la presión alta, los duelos físicos y el respeto mutuo. Ninguno quiso exponerse y ambos apostaron por transiciones rápidas, lo que convirtió la primera parte en un ajedrez estratégico. Flamengo buscó mayor presencia por las bandas, mientras Palmeiras intentó lastimar con balones filtrados y ataques directos, aunque sin éxito.

A pesar de las aproximaciones aisladas, las defensas dominaron el primer tramo. Los centrales de ambos equipos se mantuvieron firmes, cortando avances y anticipando cada intento rival. El cero en el marcador reflejaba la paridad absoluta que se vivía sobre el césped y la sensación de que cualquier detalle podía cambiar el rumbo de la final.

En el complemento, Flamengo dio un paso al frente. Ajustó líneas, ganó metros y comenzó a obligar a Palmeiras a retroceder. Esa insistencia tuvo premio recién al minuto 67, cuando Danilo Da Silva apareció en el área para rematar una jugada colectiva que rompió el equilibrio. Su disparo cruzado venció al guardameta y desató la euforia rojinegra en las gradas.

El gol obligó a Palmeiras a adelantar líneas y buscar el empate con urgencia, pero Flamengo se mantuvo férreo en defensa. Controló los tiempos, cortó el ritmo del rival y administró la ventaja con madurez. Cada recuperación era celebrada como un gol y cada salida rápida generaba preocupación en la zaga palmeirense.

La tensión aumentó en los minutos finales, donde Palmeiras lanzó centros, remates lejanos y todo recurso posible para buscar la igualdad. Sin embargo, el arco se mantuvo blindado gracias a la concentración del bloque defensivo y a las intervenciones oportunas del portero, que sostuvo la ventaja en los momentos más críticos.

Con el pitazo final, Flamengo selló una noche histórica, sumando su cuarta Copa Libertadores después de los títulos obtenidos en 1981, 2019 y 2022. Una corona que consolida a esta generación y reafirma el peso del club en el escenario continental, manteniendo viva su tradición ganadora.

La victoria reafirma que Flamengo sigue siendo uno de los equipos más determinantes de Sudamérica, capaz de imponerse en partidos de máxima exigencia y de sostener una identidad competitiva en cada edición. El título de 2025 no solo amplía su palmarés, sino que fortalece su legado entre los gigantes del continente.