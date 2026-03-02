Flick confía en su equipo: “Queremos hacer posible lo imposible” pese al 4-0 en contra frente al Atlético

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, aseguró que su equipo quiere "hacer posible lo imposible" este martes en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, donde intentará remontar ante el Atlético de Madrid el 4-0 de la ida.

"Tendremos delante un equipo fantástico que nos hizo mucho daño en el primer partido, pero nosotros también podemos hacérselo. Sabemos que no va a ser fácil, pero no vamos a rendirnos hasta el final", afirmó en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Para Flick, la clave estará en "jugar con inteligencia, pero también con hambre" para darle la vuelta a la eliminatoria: "Jugar como una unidad, con y sin balón, presionar bien, ganar los duelos y, ante un rival con transiciones perfectas como las que hace el Atlético, no perder balones".

El Barça buscará la remontada sin el delantero Robert Lewandowski, baja por la fractura en la órbita del ojo izquierdo que sufrió contra el Villarreal; el centrocampista Frenkie de Jong, también lesionado, y el defensa Eric García, quien se perderá el partido tras su expulsión en el Riyadh Air Metropolitano.

El técnico alemán consideró estas ausencias como "una oportunidad" para los menos habituales. Aunque no confirmó si Ronald Araujo será titular en el eje de la zaga, sí indicó que el centrocampista Pedro González 'Pedri' será titular por primera vez desde su lesión.

"Es una buena noticia que pueda estar y ya veremos cuánto puede jugar", comentó Flick sobre el canario. También señaló que, pese al buen momento de Lamine Yamal, necesitarán "a todos los jugadores enchufados, no solo a él".

Flick destacó que, para alcanzar la final, será necesaria "una conexión perfecta entre el equipo y la afición" en el Spotify Camp Nou. Como antecedente, recordó el 4-0 ante el Borussia Dortmund en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la temporada pasada, disputada en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

"Siempre tienes que creer y además jugamos en casa y todo el mundo en el estadio va a estar apoyándonos. Pero tenemos que jugar muy concentrados y a gran nivel", resumió el entrenador azulgrana, quien confesó que "nunca" se había encontrado en una situación similar, aunque aseguró que no le da "miedo".

Preguntado sobre si utilizará un video motivacional antes del partido, evitó responder: "No lo diré, porque es una cuestión privada".