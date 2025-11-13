Francia y Mbappé aplastan a Ucrania y sellan su boleto a la Copa del Mundo 2026

Campeona del mundo en 2018 y finalista en 2022, Francia se aseguró el jueves su boleto para el Mundial de Norteamérica 2026 al golear a Ucrania 4-0 con un doblete de Kylian Mbappé en el Parque de los Príncipes, en París.

Durante muchos minutos incapaces de encontrar el camino del gol ante una Ucrania replegada atrás, los hombres de Didier Deschamps abrieron la lata con un penal convertido por Mbappé (55').

Michael Olise (76'), Mbappé (83') y Hugo Ekitike (88') aseguraron la victoria y la clasificación antes de la última fecha de la eliminatoria europea.

El partido del domingo en Azerbaiyán, ya sin nada en juego para los galos, permitirá a su DT dar tiempo de juego a los menos habituales. El técnico de 57 años puede preparar ya su séptima y última fase final (entre Eurocopas y Mundiales) desde su designación en 2012.

Pero antes de pasar el testigo, probablemente a Zinédine Zidane, grandísimo favorito para sucederle, Deschamps tratará de aumentar su leyenda cosiendo una tercera estrella a la camiseta tricolor.

Estará atento al sorteo del 5 de diciembre en Washington, que determinará los doce grupos de cuatro selecciones cada uno. Antes del partido ante Ucrania, el Parque de los Príncipes fue escenario de un homenaje a las víctimas de los atentados del 13 de noviembre de 2015 en Saint-Denis y en París, que causaron 132 muertos y 350 heridos.

Kylian Mbappe en el momento que anota el tercer gol de Francia frente a Ucrania. (Foto Prensa Libre: EFE).

El acto de recuerdo comenzó con un minuto de silencio antes del inicio de ese partido clasificatorio para el Mundial 2026. En el minuto 13, los espectadores iluminaron sus teléfonos celulares mientras en una tribuna era desplegado un tifo con los colores de la bandera de Francia mientras el estadio coreaba La Marsellesa.

Los jugadores y el cuerpo técnico de los Bleus lucieron la insignia de la Fundación du Bleuet de Francia, que ayuda a los veteranos, a las víctimas de guerra y a sus familias.