Fútbol Internacional
Franco Baresi: por qué el histórico capitán del Milan es una leyenda del fútbol
La muerte de Franco Baresi reavivó los homenajes a uno de los futbolistas que marcaron una época en el fútbol europeo. Más allá de sus títulos, el italiano dejó un legado que transformó la forma de interpretar el juego desde la defensa.
Franco Baresi disputa un balón durante el partido en el que alcanzó los 700 encuentros con el AC Milan, el 19 de enero de 1997 ante el Cagliari. El histórico capitán rossonero falleció este 31 de julio de 2026, a los 66 años, tras una carrera que lo convirtió en una de las mayores leyendas del fútbol italiano. Foto Prensa Libre: EFE
La muerte de Franco Baresi, a los 66 años, provocó homenajes en el fútbol mundial y volvió a situar su nombre entre las grandes figuras de la historia del deporte.
Durante dos décadas fue el símbolo del AC Milan y uno de los principales referentes de la escuela defensiva italiana, una influencia que trascendió los títulos y continúa vigente entre entrenadores, futbolistas e historiadores del juego.
Su carrera coincidió con una de las épocas más exitosas del club rossonero y ayudó a redefinir el papel del líbero en el fútbol moderno, una posición que llevó mucho más allá de las funciones tradicionales del fútbol italiano.
El capitán de una era irrepetible
Baresi desarrolló toda su carrera profesional en el AC Milan, un caso excepcional incluso para su generación.
Debutó con el primer equipo en 1977 y permaneció en el club hasta su retiro en 1997. Durante esas dos décadas disputó más de 700 partidos oficiales y conquistó seis títulos de la Serie A, tres Copas de Europa, dos Copas Intercontinentales, tres Supercopas de Europa y cuatro Supercopas de Italia, entre otros trofeos.
Más allá del palmarés, fue el capitán del Milan durante buena parte de la etapa más brillante del club bajo las direcciones técnicas de Arrigo Sacchi y Fabio Capello.
¿Por qué se le considera uno de los mejores defensas?
La grandeza de Baresi nunca dependió de su estatura ni de su potencia física.
Su principal virtud era la lectura del juego. Anticipaba las acciones antes que sus rivales, organizaba la línea defensiva y dominaba el fuera de juego como pocos futbolistas de su época. A ello sumaba una salida limpia con el balón y la capacidad para iniciar los ataques desde la última línea, una característica poco habitual entre los defensores de entonces.
Ese perfil convirtió al líbero italiano en un futbolista capaz de influir tanto en la defensa como en la construcción del juego, una evolución que marcó tendencia en el fútbol europeo.
El corazón de una defensa histórica
Hablar de Franco Baresi también significa recordar una de las líneas defensivas más admiradas de la historia.
Junto a Mauro Tassotti, Alessandro Costacurta y Paolo Maldini integró la zaga que sostuvo al Milan durante su dominio europeo a finales de los años ochenta y principios de los noventa.
Aunque Maldini terminó convirtiéndose en el rostro del Milan para las generaciones posteriores, muchos analistas consideran que fue Baresi quien estableció las bases de la identidad defensiva que distinguió al club durante más de una década.
El capitán de Italia
Con la selección italiana también dejó una huella profunda.
Aunque formó parte del plantel campeón del mundo en España 1982, su papel más recordado llegó doce años después. En el Mundial de Estados Unidos 1994 regresó antes de lo previsto tras una lesión de menisco para liderar a Italia hasta la final frente a Brasil, una actuación que reforzó su imagen como uno de los grandes líderes del fútbol italiano.
Su capacidad para competir al máximo nivel incluso en circunstancias adversas terminó de consolidar el respeto que despertaba entre rivales y compañeros.
Un legado que el Milan hizo eterno
Cuando Franco Baresi se retiró en 1997, el AC Milan tomó una decisión reservada para muy pocos futbolistas: retiró el dorsal número 6 en reconocimiento a su trayectoria y anunció que solo volvería a utilizarse si algún día lo vistiera un descendiente directo del excapitán.
Ese gesto resume la dimensión que alcanzó dentro de la institución.
Su muerte cierra una trayectoria irrepetible, pero no altera el lugar que ocupa en la historia del fútbol. Más de dos décadas después de su retiro, Franco Baresi continúa siendo la referencia con la que suelen medirse los grandes defensas de todos los tiempos y uno de los futbolistas que ayudó a transformar la manera de entender el juego desde la última línea.