Franco Baresi: por qué el histórico capitán del Milan es una leyenda del fútbol

La muerte de Franco Baresi, a los 66 años, provocó homenajes en el fútbol mundial y volvió a situar su nombre entre las grandes figuras de la historia del deporte.

Durante dos décadas fue el símbolo del AC Milan y uno de los principales referentes de la escuela defensiva italiana, una influencia que trascendió los títulos y continúa vigente entre entrenadores, futbolistas e historiadores del juego.

Su carrera coincidió con una de las épocas más exitosas del club rossonero y ayudó a redefinir el papel del líbero en el fútbol moderno, una posición que llevó mucho más allá de las funciones tradicionales del fútbol italiano.

El capitán de una era irrepetible

Baresi desarrolló toda su carrera profesional en el AC Milan, un caso excepcional incluso para su generación.

Debutó con el primer equipo en 1977 y permaneció en el club hasta su retiro en 1997. Durante esas dos décadas disputó más de 700 partidos oficiales y conquistó seis títulos de la Serie A, tres Copas de Europa, dos Copas Intercontinentales, tres Supercopas de Europa y cuatro Supercopas de Italia, entre otros trofeos.

Más allá del palmarés, fue el capitán del Milan durante buena parte de la etapa más brillante del club bajo las direcciones técnicas de Arrigo Sacchi y Fabio Capello.

La Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il Club. Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta… pic.twitter.com/a8wNOCUc2o — AC Milan (@acmilan) July 31, 2026

¿Por qué se le considera uno de los mejores defensas?

La grandeza de Baresi nunca dependió de su estatura ni de su potencia física.

Su principal virtud era la lectura del juego. Anticipaba las acciones antes que sus rivales, organizaba la línea defensiva y dominaba el fuera de juego como pocos futbolistas de su época. A ello sumaba una salida limpia con el balón y la capacidad para iniciar los ataques desde la última línea, una característica poco habitual entre los defensores de entonces.

Ese perfil convirtió al líbero italiano en un futbolista capaz de influir tanto en la defensa como en la construcción del juego, una evolución que marcó tendencia en el fútbol europeo.

Il 19 novembre 1995 ho esordito in Serie A contro il Milan. Avevo 17 anni e dall'altra parte c'era il capitano di quella squadra: Franco Baresi.



Per un ragazzo della mia età, trovarsi in campo contro campioni come lui era qualcosa di incredibile. Da quel giorno ho avuto ancora… pic.twitter.com/dxczczBvGw — Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) July 31, 2026

El corazón de una defensa histórica

Hablar de Franco Baresi también significa recordar una de las líneas defensivas más admiradas de la historia.

Junto a Mauro Tassotti, Alessandro Costacurta y Paolo Maldini integró la zaga que sostuvo al Milan durante su dominio europeo a finales de los años ochenta y principios de los noventa.

Aunque Maldini terminó convirtiéndose en el rostro del Milan para las generaciones posteriores, muchos analistas consideran que fue Baresi quien estableció las bases de la identidad defensiva que distinguió al club durante más de una década.

United in remembrance ❤️



In Perth, Rúben Amorim, his staff and the entire team observed a minute of silence in memory of Franco Baresi ❤️ pic.twitter.com/Btbhv017tM — AC Milan (@acmilan) July 31, 2026

El capitán de Italia

Con la selección italiana también dejó una huella profunda.

Aunque formó parte del plantel campeón del mundo en España 1982, su papel más recordado llegó doce años después. En el Mundial de Estados Unidos 1994 regresó antes de lo previsto tras una lesión de menisco para liderar a Italia hasta la final frente a Brasil, una actuación que reforzó su imagen como uno de los grandes líderes del fútbol italiano.

Su capacidad para competir al máximo nivel incluso en circunstancias adversas terminó de consolidar el respeto que despertaba entre rivales y compañeros.

Franco Baresi - When Football Becomes Art



Happy 66th Birthday! @FBaresi pic.twitter.com/HzvTPzf02f — Il Genio (@FritzGschweidl) May 8, 2026

Un legado que el Milan hizo eterno

Cuando Franco Baresi se retiró en 1997, el AC Milan tomó una decisión reservada para muy pocos futbolistas: retiró el dorsal número 6 en reconocimiento a su trayectoria y anunció que solo volvería a utilizarse si algún día lo vistiera un descendiente directo del excapitán.

Ese gesto resume la dimensión que alcanzó dentro de la institución.

Su muerte cierra una trayectoria irrepetible, pero no altera el lugar que ocupa en la historia del fútbol. Más de dos décadas después de su retiro, Franco Baresi continúa siendo la referencia con la que suelen medirse los grandes defensas de todos los tiempos y uno de los futbolistas que ayudó a transformar la manera de entender el juego desde la última línea.