Golpes e insultos: videos muestran disturbios en Times Square previo al partido de Argentina contra Argelia

Este 16 de junio será el debut de Argentina en el Mundial 2026, y las expectativas en torno al equipo de Lionel Messi, actual campeón del mundo, crecen con el paso de los minutos.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni tiene la oportunidad de empezar con pie derecho la fase de grupos, ya que se enfrentará a Argelia en Kansas City, Estados Unidos.

Sin embargo, a pesar del ambiente festivo que rodea este partido, ya se han registrado disturbios en Estados Unidos entre aficionados de ambos países, quienes han protagonizado golpes, patadas e insultos.

En redes sociales se han viralizado numerosos videos que muestran el ambiente tenso en Times Square entre los aficionados.

En uno de los videos se observa cómo seguidores de Argentina y Argelia comienzan a golpearse y empujarse ante la mirada de otras personas, que se alejan para evitar resultar heridas o empiezan a grabar con sus teléfonos.

Otro video muestra que incluso la Policía tuvo que intervenir para tratar de calmar la situación entre los aficionados, algunos de los cuales entonaban cánticos en apoyo de su equipo.

De acuerdo con medios internacionales, como el francés Le Parisien, las autoridades han efectuado arrestos tras los disturbios. Sin embargo, no ha habido una versión oficial ni un comunicado de las autoridades de Estados Unidos sobre este hecho.

Se trata del primer registro de disturbios ocurrido durante el Mundial 2026, que comenzó el pasado 11 de junio y se prevé que finalice el próximo 19 de julio.

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