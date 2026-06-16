¿El “verdugo” de Argentina? Quién es Hervé Renard, el nuevo técnico que contrató Túnez tras ser goleado en el Mundial 2026

La selección de Túnez ha vivido una pesadilla en su debut en el Mundial 2026, porque no solo perdió ante Suecia, sino que fue víctima de una goleada de 5-1 que puso en duda si el país logrará incluso pasar a la siguiente ronda de la fase de grupos.

La humillación de Túnez fue tan grande en su debut mundialista que, incluso, este 16 de junio, la Federación de Fútbol de ese país anunció la destitución de su entrenador, el marroquí Sabri Lamouchi.

Ahora, lo que causó sorpresa fue el nombramiento del nuevo técnico de Túnez: el francés Hervé Renard, quien se hará cargo del equipo luego de un acuerdo entre la federación y Lamouchi.

El nuevo técnico, de 57 años, es conocido popularmente como "el verdugo de Argentina", debido a su famosa participación en el Mundial de Qatar 2022 con la selección de Arabia Saudita.

La razón por la que Renard fue calificado con ese pseudónimo fue porque, en el primer partido de la fase de grupos del Grupo C del Mundial 2022, Arabia Saudita logró vencer 2-1 a Argentina.

Herve Renard, nuevo seleccionador de Túnez.https://t.co/5CrCDUb4wg — EFE Noticias (@EFEnoticias) June 16, 2026

Esto causó gran sorpresa porque Argentina era una de las favoritas para ganar la competición, pero haber perdido contra el equipo de Renard generó muchas dudas sobre su desempeño en aquel Mundial.

Será la tercera vez que el técnico francés esté en un Mundial, tras la anterior cita con el conjunto saudí y con Marruecos en Rusia 2018. En esta ocasión debutará el sábado contra Japón en México.

Tunisia have appointed Herve Renard as their new head coach after Sabri Lamouchi was sacked just one game into the World Cup 🏆



Lamouchi was fired just hours after Tunisia's 5-1 defeat to Sweden in their opening Group F fixture on Monday ⚽️ pic.twitter.com/UFpC9aSheK — Sky Sports Football (@SkyFootball) June 16, 2026

El técnico francés es un trotamundos del fútbol con amplia experiencia en el balompié africano.

De hecho, ha dirigido a lo largo de su trayectoria a las selecciones de Zambia, Angola, Costa de Marfil y Marruecos, además de equipos como USM Alger y, en Francia, Sochaux y Lille, así como a la selección femenina de Francia entre el 2023 y el 2024.

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