“Háblame bien” la discusión que Lionel Messi tuvo con el árbitro en el partido de Argentina contra Suiza

Argentina vivió momentos tensos en los cuartos de final del Mundial 2026 luego de vencer 3-1 a Suiza en los últimos minutos de la prórroga y avanzar así a las semifinales del torneo.

El encuentro, que nuevamente estuvo cargado de polémica, en esta ocasión por la expulsión del suizo Breel Embolo, también dejó momentos emocionantes, como el golazo que anotó Julián Álvarez al minuto 112 de los tiempos extras.

Sin embargo, hubo otro momento que rápidamente se volvió viral en redes sociales: Lionel Messi sostuvo una discusión con el árbitro del partido, el brasileño Joao Pinheiro.

El hecho ocurrió pocos minutos antes de que terminara el primer tiempo, luego de un tiro libre a favor de Suiza. Tras ejecutarlo, Lionel Messi, visiblemente enfadado, se dirigió al árbitro para recriminarle la forma en que se había dirigido a él y al resto de sus compañeros.

En redes sociales se ha viralizado el momento en que el árbitro y Messi se enfrascan en una discusión, en la que se observa la molestia del capitán de Argentina.

🚨🚨🎙️| Lionel Messi to Portuguese referee Jõao Pinheiro:



“Speak to me properly. Don't disrespect me. Speak to me properly; I spoke to you properly.” pic.twitter.com/gTDzpRR6A4 — CentreGoals. (@centregoals) July 12, 2026

"Hablá bien, no faltes el respeto. A mí hablame bien, yo te hablé bien", se le escucha decir Messi al árbitro.

De acuerdo con el medio Olé, el motivo del disgusto de Messi surgió incluso antes del tiro libre, cuando el árbitro pidió distancia a los jugadores de Argentina al momento de formar la barrera.

Messi to João Pinheiro (Referee):



“Don’t disrespect me. I speak to you with respect so don’t disrespect me.” pic.twitter.com/nvfl4fwrD1 — The Sports Pulse (@Tsportspulse) July 12, 2026

Fue en ese momento cuando Messi le habría dicho al árbitro: "Háblame bien".

A pesar del encontronazo entre Messi y el árbitro, el partido transcurrió con normalidad y Argentina logró la victoria con goles de Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

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