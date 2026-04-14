Hansi Flick destaca la mentalidad y Gavi resalta la superioridad tras la eliminación del Barcelona en Champions

El Barcelona quedó eliminado este martes en los cuartos de final de la Liga de Campeones tras caer ante el Atlético de Madrid, resultado que dejó un sabor amargo en el conjunto azulgrana. Tras el partido, el entrenador Hansi Flick expresó su disgusto por la eliminación, aunque destacó el rendimiento y la actitud de sus jugadores.

“Estamos disgustados. Hemos hecho un fantástico partido en la primera parte. Hemos merecido más. Hemos merecido estar en semifinales. Estoy agradecido con la mentalidad de los jugadores. Estoy orgulloso de ellos”, señaló el técnico alemán en conferencia de prensa.

Flick evitó entrar en polémicas arbitrales, pese a la expulsión de Éric García en el minuto 77 y al gol anulado a Ferran Torres en el 55. “No quiero hablar del árbitro. Seguramente a vosotros os interesa, pero a mí no. Solo quiero felicitar a mis jugadores”, afirmó.

Con la eliminación europea consumada, el entrenador culé dejó claro que el objetivo ahora está centrado en la Liga. “Cuanto antes seamos campeones, mejor. No importa si es el día del Clásico. Lo importante es serlo”, subrayó.

El técnico insistió en que el equipo se va dolido, pero con la cabeza en alto. “Nos vamos disgustados porque hemos creído que íbamos a pasar a semifinales y hemos jugado para lograrlo. Estoy orgulloso de mis jugadores. Hicieron un gran partido. Volveremos”, concluyó.

Por su parte, el centrocampista Pablo Páez, “Gavi”, compartió el sentir del vestuario y consideró que el Barcelona fue superior a su rival, aunque lamentó la falta de eficacia de cara al gol. “No nos han beneficiado mucho los árbitros, pero no es excusa. Es así, es fútbol y ya está. Hemos sido mucho mejores, pero al final tiene que entrar la pelota”, declaró a Movistar+.

Gavi también se refirió a algunas acciones polémicas del encuentro. Sobre su codazo a Matteo Ruggeri, opinó que “era amarilla o ni amarilla”, mientras que sobre la expulsión de Éric García señaló que “estaba Jules (Koundé) al lado. Puede pitar roja o no pitarla. Al final ha decidido esto y ya está”.

El Barcelona queda fuera de la Champions, pero con la convicción de haber competido al más alto nivel y con la mirada puesta en cerrar la temporada con el título de Liga.