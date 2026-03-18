Hansi Flick tras la goleada del Barcelona “En el descanso he dicho a mis jugadores que tenían que controlar el partido”

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, destacó la capacidad de su equipo para controlar el partido en la segunda parte tras golear al Newcastle por 7-2 y sellar su clasificación a los cuartos de final de la Liga de Campeones. El técnico alemán explicó que el punto de inflexión llegó en el descanso, cuando el marcador reflejaba un ajustado 3-2.

“En la primera parte perdimos muchos balones. En el descanso les dije que teníamos que controlar más el partido y apretar con más profundidad. Creo que ha funcionado”, analizó Flick en rueda de prensa.

El Barcelona respondió con una segunda mitad arrolladora, al anotar cuatro goles más, algo que Flick atribuyó a la confianza y disciplina táctica de sus jugadores.

“Me ha gustado la confianza que han tenido en el segundo tiempo. Tenemos un equipo muy joven y es fantástico ver cómo siempre intentan mejorar”, subrayó. El entrenador azulgrana también elogió la fortaleza mental del plantel, con especial mención al trabajo formativo del club.

“Desde el primer día veo jugadores con una gran mentalidad y mucha competitividad. La Masia ha hecho un trabajo fantástico, y esa competitividad es lo más importante”, afirmó. Pese al contundente resultado, Flick se mostró prudente cuando fue consultado sobre si el Barça es favorito para ganar la Champions.

“Tenemos que ir paso a paso, partido a partido. Es lo que hicimos la temporada pasada y lo que estamos haciendo ahora”, recalcó. En el plano individual, el técnico destacó la actuación de Robert Lewandowski, autor de un doblete, y señaló la importancia de que el delantero volviera a marcar tras varias semanas sin goles.

“Los delanteros siempre son medidos por los goles. Estoy contento por él, tiene mucha experiencia y creo que era un buen día para volver a marcar”, comentó. Respecto a las molestias musculares del defensa Eric García y del portero Joan García, Flick informó que ambos serán sometidos a pruebas médicas este jueves para determinar el alcance de sus lesiones.

Por su parte, Raphinha, gran protagonista del encuentro con dos goles y dos asistencias, agradeció el apoyo de la afición en el Camp Nou. “Puede haber sido una de las grandes noches aquí. Con la afición apoyándonos así es difícil que nos ganen”, declaró a Movistar Liga de Campeones.

El brasileño, elegido mejor jugador del partido, se mostró satisfecho, aunque destacó el trabajo colectivo. “Sin mis compañeros esta actuación no sería posible”, afirmó, además de reconocer el esfuerzo del Newcastle pese a la goleada.

“Sabíamos que sería un partido complicado, es un equipo muy físico. En la segunda parte logramos controlar el partido y marcar la diferencia”, concluyó Raphinha.