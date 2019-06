Hazard: “Dejar el Chelsea es la decisión más difícil de mi carrera”

Eden Hazard dejó el Chelsea para llegar al Real Madrid. (Foto Prensa Libre: AFP)

“Dejar el Chelsea es la decisión más grande y difícil de mi carrera hasta la fecha. Ahora que es algo público, me gustaría dejar constancia de que una cosa siempre estuvo clara para mí, me encantó cada momento en el Chelsea y ni una sola vez consideré irme a ningún otro club” que no fuera el Real Madrid, escribió Hazard.

“No es ningún secreto que mi sueño era jugar para ellos desde que era un niño y marqué mi primer gol. He hecho todo lo posible por no distraerme ni a mí ni al equipo durante este difícil período de especulación y atención de los medios, especialmente en los últimos 6 meses”, añadió el futbolista.

“Ahora que los clubes han llegado a un acuerdo, espero que entiendan que debo continuar con mi próximo capítulo, tal como deberían hacer todos y cada uno de ustedes cuando tengan la oportunidad de perseguir sus sueños”, dijo Hazard.

Por último, el belga agradeció al propietario del club inglés, el magnate Román Abramóvich, su esfuerzo por ayudarle “a realizar no uno, sino dos sueños. El primero, convertirme en jugador del Chelsea, y hoy el segundo, ser jugador del Real Madrid”.

