Honduras derrota a Nicaragua y se pone en lo más alto del Grupo C de la eliminatoria al Mundial 2026

La Selección de Honduras derrotó, en la segunda jornada de las eliminatorias mundialistas del Grupo C, a su similar de Nicaragua en el estadio José de la Paz Herrera en Tegucigalpa Honduras.

El cuadro dirigido por el colombiano Reinaldo Rueda logró un triunfo clave en las eliminatorias de Concacaf, en sus aspiraciones por conseguir el pase a la próxima cita mundialista a disputarse en Norteamérica.

Con la victoria catracha de 2-0 frente a los pinoleros, escalan a la primera posición de su grupo con 4 unidades, producto de un empate en su debut y una victoria en condición de local.

En un duelo marcado por el dominio de la H desde el inicio, los hondureños buscaron siempre llevar la iniciativa hacia el arco defendido por Miguel Rodríguez, mientras que el cuadro nicaragüense plantó un cerrojo en su portería.

Los locales insistieron cada minuto y fueron quienes llevaron la batuta del encuentro; sin embargo, en el primer tiempo lograron concretar llegadas que no hicieron daño en la portería rival.

Fue hasta la segunda mitad, cuando al minuto 47, el veterano delantero Romell Quioto pudo abrir el marcador tras definir en el área del cuadro de Nicaragua, luego de un pase del extremo Luis Palma.

Después del tanto de la H, Nicaragua intentó contragolpear, pero sin tener reacción, y así fueron pasando los minutos.

Cuando parecía que Honduras ganaría 1-0, al minuto 90 llegó el 2-0: un error de la defensa visitante permitió al jugador del Marathón, Alexy Vega, anotar de vaselina para el delirio de la afición catracha. Así se cerró el marcador 2-0 en favor de los locales, que asumen el liderato del Grupo C, y en la próxima fecha recibirán a una Costa Rica en crisis.