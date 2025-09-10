Primera preventa para el Mundial 2026: Fecha, precios y los boletos disponibles en septiembre

La primera fase de la preventa de boletos para la Copa Mundial 2026 comienza este miércoles 10 de septiembre, a las 10 horas de Guatemala, y finalizará a la misma hora del próximo viernes 19 de septiembre. Con ello, la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) ya abrió la puerta al sueño de millones de aficionados del deporte.

Este proceso de preventa marca el comienzo de la carrera por un asiento en el principal torneo internacional de futbol masculino a nivel de combinados nacionales, que reunirá por primera vez en la historia a 48 selecciones, en un total de 104 partidos que serán distribuidos posteriormente en las sedes de México, Canadá y Estados Unidos.

Cabe mencionar que, de acuerdo con el sitio web oficial de la FIFA, en esta primera fase de preventa, durante septiembre, solo podrán participar los tarjetahabientes de Visa, la multinacional de servicios financieros con sede en California que cuenta con una red global que permite las transacciones en todo el mundo.

Estos tarjetahabientes de Visa deberán registrarse en la plataforma oficial de la FIFA y participar en un sorteo que durará nueve días (del 10 al 19 de septiembre), tras lo cual los seleccionados recibirán una confirmación por correo electrónico el lunes 29 de septiembre, en la que se indicará la fecha y hora específicas para acceder a la compra.

¿Cómo registrarse para la preventa de boletos?

El registro para la preventa de boletos se realizará únicamente en el sitio oficial del máximo organismo rector del futbol mundial, donde los tarjetahabientes de Visa deberán crear su cuenta FIFA ID, una identidad digital única y un número de pasaporte futbolístico para cualquier persona vinculada con la compra de entradas para la Copa.

Al momento de crear su cuenta FIFA ID, los usuarios deberán registrar su interés en adquirir boletos para la Copa del Mundo, sin importar la sede (Estados Unidos, México o Canadá). Todos los internautas que se registren entre el 10 y el 19 de septiembre participarán en un sorteo, en el que solo los elegidos recibirán un correo el lunes 29.

Quienes reciban el correo electrónico el 29 de septiembre conocerán la fecha y hora de compra única, con la que podrán acceder para adquirir boletos para la Copa del Mundo. Según la FIFA, cada usuario podrá solicitar hasta cuatro entradas por partido y un máximo de 40 boletos durante todo el torneo (diez partidos para cuatro personas).

El director de Operaciones de la Copa Mundial de la FIFA, Heimo Schirgi, considera que la preventa de boletos es una etapa muy importante para el torneo, ya que, de esta manera, “los aficionados consiguen sus entradas temprano y no se preocupan por cualquier cosa que pueda pasar” durante los próximos meses previos al campeonato.

Siguientes fases de preventa de boletos:

La segunda fase de preventa de boletos comenzará el 27 de octubre y finalizará el 31 de octubre, con un sorteo anticipado que ya no será exclusivo para los tarjetahabientes de Visa, cuyos resultados se conocerán a finales de noviembre o principios de diciembre, antes del sorteo de la Copa del Mundo 2026, programado para el 5 de diciembre.

Posteriormente, la tercera etapa será un sorteo general, una vez se conozcan los emparejamientos de la fase de grupos. Se espera que tenga lugar después del sorteo del Mundial, previsto para el 5 de diciembre, en Washington D. C, con la presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Fue justamente Infantino quien indicó que la preventa de septiembre iniciará con boletos para la fase de grupos disponibles desde US$60 (Q465), mientras que los asientos más exclusivos para la final del torneo —el enfrentamiento definitivo entre las dos mejores selecciones del mundo— podrían alcanzar hasta los US$6 mil 730 (Q51 mil 620).