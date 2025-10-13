Honduras vs. Haití y Costa Rica vs. Nicaragua inauguran la cuarta fecha de las eliminatorias en Concacaf

Fútbol Internacional

Honduras vs. Haití y Costa Rica vs. Nicaragua inauguran la cuarta fecha de las eliminatorias en Concacaf

Este lunes arranca la cuarta fecha de las eliminatorias mundialistas de Concacaf con la actividad del grupo C.

Herberth Marroquín

|

time-clock

Costa Rica's defender #19 Kendall Waston greets his teammate goalkeeper #01 Keylor Navas at the end of the 2026 FIFA World Cup Concacaf qualifier football match between Honduras and Costa Rica at the General Francisco Morazán Stadium in San Pedro Sula, Honduras on October 9, 2025. (Photo by Orlando SIERRA / AFP)

Honduras vs. Haití y Costa Rica vs. Nicaragua inauguran la cuarta fecha de las eliminatorias en Concacaf. (Foto Prensa Libre; AFP).

La cuarta jornada de las eliminatorias mundialistas de Concacaf arranca este lunes 13 de octubre, con actividad en el Grupo C, conformado por las selecciones de Honduras, Costa Rica, Nicaragua y Haití.

La jornada inicia con el duelo entre Honduras y Haití, un enfrentamiento de líderes que se disputará en el Estadio Nacional Chelato Uclés, en Tegucigalpa.

El conjunto caribeño ha sido, sin lugar a dudas, la gran revelación en estas primeras tres fechas y llega a este compromiso compartiendo el primer lugar del grupo con Honduras, ambos con cinco puntos. Por ello, el choque entre catrachos y haitianos será clave en sus aspiraciones de clasificar al Mundial.

En el segundo turno, Costa Rica recibirá a Nicaragua en un partido crucial para los ticos, que necesitan sumar de a tres para no empezar a despedirse de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Un resultado adverso complicaría seriamente sus opciones de avanzar, por lo que el equipo dirigido por Miguel Herrera llega con la obligación de ganar.

LECTURAS RELACIONADAS

Guatemala se mide este martes a similar de El Salvador en las eliminatorias mundialistas. (Foto Prensa Libre: Douglas Suruy-AFP).

¿Navarro o Hagen? La decisión a tomar de Fernando Tena para el crucial encuentro contra El Salvador

chevron-right

El Salvador vs. Guatemala: historial en eliminatorias mundialistas y los 10 duelos que marcaron una rivalidad histórica

chevron-right

Cabe recordar que el primer lugar de cada grupo avanzará directamente al Mundial, mientras que los dos mejores segundos lugares obtendrán un boleto al repechaje intercontinental, programado para marzo del próximo año.

Partidos de la jornada (hora de Guatemala)

• Honduras vs. Haití – 18.00 horas
• Costa Rica vs. Nicaragua – 20.00 horas

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Herberth Marroquín

Lee más artículos de Herberth Marroquín

ARCHIVADO EN:

Datafactory Eliminatorias 2026 Futbol Internacional Mundial 2026 Selección de Costa Rica Selección de Haiti Selección de Nicaragua 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS