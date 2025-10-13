Honduras vs. Haití y Costa Rica vs. Nicaragua inauguran la cuarta fecha de las eliminatorias en Concacaf

La cuarta jornada de las eliminatorias mundialistas de Concacaf arranca este lunes 13 de octubre, con actividad en el Grupo C, conformado por las selecciones de Honduras, Costa Rica, Nicaragua y Haití.

La jornada inicia con el duelo entre Honduras y Haití, un enfrentamiento de líderes que se disputará en el Estadio Nacional Chelato Uclés, en Tegucigalpa.

El conjunto caribeño ha sido, sin lugar a dudas, la gran revelación en estas primeras tres fechas y llega a este compromiso compartiendo el primer lugar del grupo con Honduras, ambos con cinco puntos. Por ello, el choque entre catrachos y haitianos será clave en sus aspiraciones de clasificar al Mundial.

En el segundo turno, Costa Rica recibirá a Nicaragua en un partido crucial para los ticos, que necesitan sumar de a tres para no empezar a despedirse de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Un resultado adverso complicaría seriamente sus opciones de avanzar, por lo que el equipo dirigido por Miguel Herrera llega con la obligación de ganar.

Cabe recordar que el primer lugar de cada grupo avanzará directamente al Mundial, mientras que los dos mejores segundos lugares obtendrán un boleto al repechaje intercontinental, programado para marzo del próximo año.

Partidos de la jornada (hora de Guatemala)

• Honduras vs. Haití – 18.00 horas

• Costa Rica vs. Nicaragua – 20.00 horas