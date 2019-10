“Injustos” con Messi, el presidente de LaLiga defiende al argentino por caso de fraude fiscal

Javier Tebas, presidente de LaLiga habló sobre los problemas que tuvo Messi con la Hacienda española. (Foto Prensa Libre: AFP)

Messi pasó por un calvario hace unos años cuando Hacienda le requirió unos pagos importantes en liquidaciones de ejercicios, que le llevó a juicio y ser condenado por fraude, sentencia que tras ser recurrida el Supremo la confirmó en el 2017.

A pesar de haber sido condenado a 21 años de cárcel por tres delitos fiscales contra la Hacienda Pública, pagar las correspondientes multas, además de haber devuelto el dinero, Messi no tuvo que ingresar en la cárcel, pero aquella vivencia le puso al límite, hasta el punto de que ayer miércoles 9 de octubre, en una entrevista a la emisora RAC1, confeso que estuvo a punto de dejar España porque se sintió “maltratado”.

El presidente de la Liga se congratuló de que el crack argentino continúe en LaLiga.

Te puede interesar: Messi 10: La mágica manera en la que 46 artistas de Cirque du Soleil convirtieron un escenario en un enorme campo de futbol

Lee también: Messi hace realidad el sueño de Emanuel Arias, el niño que estuvo a punto de perder las piernas

“Creo que no hubo ensañamiento, pero se fue injusto con él, como persona física. Porque Messi no firmaba los contratos. No leía de arriba a abajo lo que firmaba, porque entre otras cosas se dedica a jugar a futbol y no a leer contratos. Yo tampoco leo todo lo que firmo, porque si lo hiciese estaría todo el día leyendo contratos y firmándolos, y no podría hacer nada más, ni tampoco venir a este acto”, señaló Tebas en la presentación del show de Cirque du Soleil dedicado al astro argentino, además añadió: “Yo creo que fue un problema administrativo y no penal”.

Contenido relacionado

> Con un golazo de Messi, el Barcelona aniquila al Sevilla y es sublíder

> De Jong asegura que Messi merece ganar el Balón de Oro por encima de Van Dijk

> El ‘Tata’ Martino considera que Messi no tuvo un año para “estar entre los mejores” a pesar de haber ganado The Best