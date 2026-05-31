Javier Aguirre presenta la lista definitiva de México para el Mundial 2026: Ochoa estará presente por sexta vez

Javier Aguirre oficializó este domingo la lista de 26 jugadores que representarán a México en el Mundial 2026. La convocatoria está integrada por 12 futbolistas de la Liga MX y 14 legionarios, de los cuales 13 juegan en Europa y uno en Arabia Saudita. Entre los convocados destaca Guillermo Ochoa, quien disputará su sexta Copa del Mundo consecutiva.

El seleccionador defendió los criterios utilizados para conformar el plantel y aseguró que las decisiones fueron exclusivamente deportivas. “El proceso selectivo hizo que algunos se quedaron en el camino, pero la lista de 26 ya la tengo segura. No son caprichos, solo pienso en quienes son capaces y están a la altura”, afirmó Aguirre.

En ataque, México contará con Santiago Giménez, delantero del AC Milan, además de Raúl Jiménez, del Fulham, y Julián Quiñones, del Al Qadsiah, quienes aportan experiencia internacional a la ofensiva del Tri para la Copa del Mundo.

Entre las ausencias más comentadas figura Hirving Lozano, quien ni siquiera apareció en la prelista de 55 jugadores. También quedaron fuera Marcel Ruiz, debido a una lesión que requiere operación; Germán Berterame, del Inter Miami, pese a ser considerado una opción casi segura; y Diego Lainez, de Tigres, que no logró convencer al cuerpo técnico para integrar la nómina definitiva.

Los 26 convocados de México

Porteros:

Guillermo Ochoa (AEL Limassol, Chipre)

Raúl Rangel (Guadalajara)

Carlos Acevedo (Santos Laguna)

Defensas:

Jorge Sánchez (PAOK Salonika, Grecia)

César Montes (Lokomotiv, Rusia)

Edson Álvarez (Fenerbahçe, Turquía)

Johan Vásquez (Genoa, Italia)

Erik Lira (Cruz Azul)

Luis Romo (Guadalajara)

Israel Reyes (América)

Mateo Chávez (AZ Alkmaar, Países Bajos)

Jesús Gallardo (Toluca)

Mediocampistas:

Álvaro Fidalgo (Betis, España)

Orbelín Pineda (AEK Atenas, Grecia)

Obed Vargas (Atlético de Madrid, España)

Gilberto Mora (Tijuana)

César Huerta (Anderlecht, Bélgica)

Luis Chávez (Dinamo de Moscú, Rusia)

Roberto Alvarado (Guadalajara)

Brian Gutiérrez (Guadalajara)

Delanteros:

Raúl Jiménez (Fulham, Inglaterra)

Alexis Vega (Toluca)

Santiago Giménez (AC Milan, Italia)

Armando González (Guadalajara)

Julián Quiñones (Al Qadsiah, Arabia Saudita)

Guillermo Martínez (Pumas)

México debutará en el Mundial 2026 el 11 de junio ante Sudáfrica en el Estadio Azteca de Ciudad de México en lo que será el partido inaugural del torneo ante su propia afición. Los aztecas también enfrentarán a Corea del Sur y a la República Checa en la fase de grupos del Grupo A en lo que será una oportunidad histórica para el Tri de brillar ante su gente en la primera Copa del Mundo disputada en territorio mexicano desde 1986.