Justicia argentina allana sedes de la AFA en investigación contra Claudio “Chiqui” Tapia por presunto lavado de dinero

La Justicia argentina ordenó este martes 30 de diciembre allanamientos en las dos sedes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero vinculado a operaciones comerciales en el exterior.

Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, ocupa un lugar central en múltiples investigaciones penales que avanzan simultáneamente. El dirigente y sus colaboradores más cercanos enfrentan acusaciones por presunto lavado de dinero, compra de propiedades mediante testaferros y evasión multimillonaria de aportes previsionales de trabajadores de la entidad.

Los registros se llevaron a cabo en la sede administrativa de la AFA ubicada en el centro de la ciudad de Buenos Aires, y en el predio que la entidad posee en Ezeiza donde suele entrenar la Selección de Fútbol Argentina.

La investigación sobre TourProdEnter

El equipo judicial busca confirmar si hubo maniobras de lavado de dinero en el marco de la relación contractual entre la AFA y TourProdEnter LLC, una sociedad constituida en agosto de 2021 en el estado de Florida, Estados Unidos. La firma se dedica a la administración de los asuntos comerciales de la AFA en el exterior.

Investigaciones periodísticas revelaron que TourProdEnter recaudó en los últimos cuatro años 260 millones de dólares, de los cuales una parte fue desviada a distintas sociedades comerciales y personas.

La AFA emitió un comunicado expresando su "más enérgico rechazo" a lo que describió como una "campaña de difamación" en su contra. La institución aseguró que la relación contractual con TourProdenter LLC "ha sido oportunamente sometida al análisis de distintos tribunales, tanto en Argentina como en Estados Unidos, sin que se haya detectado irregularidad alguna".

La mansión y los presuntos testaferros

Una de las investigaciones más sensibles tiene como eje una mansión ubicada en un predio de 105,000 metros cuadrados. La propiedad cuenta con galpones que albergan más de 50 autos de lujo y de colección, helipuerto, haras e instalaciones deportivas.

En 2024, miembros de la directiva de la AFA la compraron por 1.8 millones de dólares, aunque ninguno de los miembros propietarios registra ingresos declarados compatibles con esa operación.

Durante un allanamiento en la mansión se encontraron objetos vinculados a la AFA, una plaqueta de Barracas Central, club presidido por Matías Tapia, hijo del titular de la AFA y documentación de vehículos con cédulas azules a nombre de familiares de otro directivo de la AFA.

Se encontraron más de 50 autos de lujo y de colección, un helipuerto, e instalaciones deportivas dentro de la mansión del Pilar en Buenos Aires vinculada a la AFA. (Foto Infobae: Gaston Taylor).

Tensión con el Gobierno de Javier Milei

La tensión entre el Gobierno de Javier Milei y Claudio Tapia lleva más de un año y se disparó por la intención del Ejecutivo de avanzar con un modelo de sociedades anónimas deportivas en el fútbol local. Esta propuesta fue rechazada de plano por la entidad rectora del fútbol argentino y por la mayoría de los clubes.

La AFA denunció en su comunicado que el Gobierno participó en la promoción de "acciones y campañas públicas contra la AFA y sus autoridades, con el evidente objetivo de generar un clima de deslegitimación y desestabilización institucional". La entidad considera que existe una persecución política detrás de las investigaciones judiciales.