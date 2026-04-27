Kvaratskhelia asegura que PSG vs Bayern enfrenta a los dos mejores equipos de Europa

El delantero georgiano del PSG, Khvicha Kvaratskhelia, aseguró que la semifinal de la Liga de Campeones ante el Bayern de Múnich enfrentará “a los dos mejores equipos” del momento, en la antesala de una serie que muchos consideran una final adelantada.

“Recuerdo el partido de inicio de temporada, no jugamos bien y teníamos muchas bajas. Pero ya demostramos de lo que somos capaces. Ahora creo que somos los dos mejores equipos”, afirmó en la conferencia previa.

El duelo entre el París Saint-Germain, actual campeón del torneo, y el Bayern de Múnich reúne a dos de los equipos más en forma de Europa en el momento clave de la temporada. El ganador de la serie dará un paso importante en la lucha por el título, lo que convierte al partido de ida en el Parque de los Príncipes en un choque determinante.

El PSG llega fortalecido, con mejor rendimiento en casa y con la ventaja de la experiencia reciente, al disputar su tercera semifinal consecutiva. El equipo de Luis Enrique busca su segunda final y aspira a convertirse en el primero en repetir título desde el Real Madrid de Zinedine Zidane, que logró tres consecutivos entre 2016 y 2018.

Además, el técnico español podrá contar con casi todo su plantel. Incluso Vitinha, quien había estado en duda por molestias, estaría disponible y podría ser titular. El equipo parisino llega en buen momento y apunta a repetir su once por tercer partido consecutivo en Champions.

Por su parte, el Bayern afronta el duelo con la Bundesliga prácticamente asegurada y tras sellar su clasificación a la final de la Copa de Alemania. El equipo alemán viene de una remontada 3-4 ante el Mainz, luego de ir perdiendo 3-0, una muestra de su carácter competitivo.

Sin embargo, no llega completo. Raphael Guerreiro, Tom Bischof, Lennart Karl y Serge Gnabry están descartados por lesión, siendo este último el más sensible. En su lugar, Jamal Musiala podría asumir protagonismo.

El técnico Vincent Kompany tampoco estará en el banquillo por suspensión, pero se espera que el Bayern mantenga su estructura habitual, con un ataque liderado por Michael Olise, Harry Kane y el colombiano Luis Díaz.

En este contexto, Kvaratskhelia también destacó su buen momento y la conexión con sus compañeros en ataque, especialmente con Ousmane Dembélé. “Es muy fácil jugar con él. Para mí, merece el Balón de Oro y estoy seguro de que ganará más premios”, comentó.

Además, resaltó su evolución desde su etapa en el Nápoles, donde fue apodado “Kvaradona”. “Allá ya tenía buenas condiciones técnicas, pero aquí he mejorado mucho en defensa. El entrenador te exige defender como uno más y eso me ha hecho crecer”, concluyó.