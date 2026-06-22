La tormenta frenó el Francia-Irak, pero no a Mbappé: iguala a Klose y acecha el récord de Messi

Ni una tormenta eléctrica pudo detener a Kylian Mbappé. El delantero francés firmó un doblete en la victoria 3-0 de Francia sobre Irak, en un partido interrumpido durante más de una hora en Filadelfia por condiciones meteorológicas adversas. Con sus dos anotaciones, el capitán francés alcanzó los 16 goles en Copas del Mundo, igualó la marca de Miroslav Klose y quedó a solo dos tantos del récord histórico de Lionel Messi.

El encuentro, correspondiente a la segunda jornada del Grupo I del Mundial 2026, comenzó con dominio francés. Mbappé abrió el marcador al minuto 14 tras aprovechar un error en la salida iraquí y definir con precisión ante el guardameta rival.

Sin embargo, poco después del descanso, una tormenta eléctrica obligó a suspender temporalmente el partido en el Estadio Filadelfia (Lincoln Financial Field). La organización activó el protocolo de seguridad y jugadores, árbitros y aficionados debieron esperar más de una hora antes de la reanudación.

Mbappé retomó la historia donde la dejó

Cuando el balón volvió a rodar, Mbappé continuó haciendo historia. Al minuto 54 apareció dentro del área para marcar el 2-0 y alcanzar los 16 goles mundialistas, una cifra que lo coloca junto a Miroslav Klose entre los máximos anotadores de la historia de la competición.

El francés ya había establecido otro registro destacado horas antes al convertirse en el jugador que más rápido alcanzó los 15 goles en una Copa del Mundo, al necesitar únicamente 16 partidos para lograrlo.

Ousmane Dembélé completó la goleada al minuto 64 con un remate preciso que dejó sin opciones al portero iraquí y selló el 3-0 definitivo.

Mbappé lo acaba de hacer. 16 goles en 16 partidos. Promedio de gol por partido. Nada más y nada menos que en la jodida Copa del Mundo. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 23, 2026

A dos goles de Messi

La jornada tuvo un impacto directo en la tabla histórica de goleadores mundialistas. Horas antes, Lionel Messi había ampliado su récord al llegar a 18 goles tras su doblete frente a Austria.

Ahora, Mbappé suma 16 y quedó a solo dos anotaciones del registro del argentino. A diferencia de otros grandes goleadores de la historia, el francés todavía tiene margen para seguir ampliando sus números en la presente edición y en futuros Mundiales.

Con apenas 27 años, ya acumula goles en Rusia 2018, Catar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026, consolidándose como uno de los atacantes más determinantes que ha visto la competición.

3 - Kylian Mbappé is the fourth player to score 2+ goals in at least three successive FIFA World Cup appearances along with Sándor Kocsis in 1954 (run of four), Guillermo Stabile in 1930 and Lionel Messi in 2026.



Bunches. pic.twitter.com/Psm5x5LGmy — OptaJoe (@OptaJoe) June 23, 2026

Francia ya está en octavos

Más allá de los récords individuales, Francia cumplió con su objetivo principal. La selección dirigida por Didier Deschamps llegó a seis puntos y aseguró matemáticamente su clasificación a los octavos de final con una jornada de anticipación.

La tormenta detuvo el partido durante más de una hora, pero no frenó a Mbappé. El delantero francés volvió a responder en el escenario más grande del fútbol y mantiene viva la persecución de una marca que parecía intocable. El próximo nombre en su mira es Lionel Messi.