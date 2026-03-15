La UEFA cancela la Finalissima entre España y Argentina tras no llegar a un acuerdo sobre sede y fecha

La UEFA confirmó este domingo la cancelación de la Finalissima entre España y Argentina, duelo que enfrentaría al campeón de la Eurocopa 2024 contra el campeón de la Copa América 2024 y que estaba programado para el 27 de marzo en el estadio Lusail de Qatar. El partido no se disputará tras el fracaso de las negociaciones entre la UEFA, la AFA y la CONMEBOL para encontrar una sede y fecha alternativas.

La razón principal fue el conflicto bélico en Medio Oriente, que hizo inviable mantener Qatar como sede del encuentro. Una vez descartado el estadio Lusail, que albergó la final del Mundial 2022, la UEFA exploró varias alternativas pero ninguna resultó aceptable para todas las partes involucradas en las negociaciones.

La UEFA señaló que todas las opciones que propuso resultaron finalmente inaceptables para la Asociación de Fútbol Argentino, organismo que rechazó cada una de las propuestas presentadas por el organismo europeo en los últimos días.

Las propuestas que no prosperaron

La primera opción fue celebrar el partido en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid en la fecha original, con un reparto equitativo de entradas al 50% para aficionados de ambos países. Argentina rechazó esta propuesta al considerar que jugarlo en España rompía el principio de neutralidad que debe tener el evento.

La segunda alternativa fue disputar la Finalissima en formato de ida y vuelta, con el primer partido en el Bernabéu el 27 de marzo y la vuelta en Buenos Aires en una ventana internacional previa a la Eurocopa y Copa América de 2028. Esta opción también fue descartada por la AFA.

La UEFA también solicitó a Argentina el compromiso de aceptar una sede neutral en Europa para jugar el 27 o el 30 de marzo, pero la federación argentina volvió a negarse. La AFA presentó como contrapropuesta aplazar el partido después del Mundial 2026, pero España no contaba con fechas disponibles para esa opción.

El último movimiento de la AFA fue expresar disponibilidad de jugar únicamente el 31 de marzo, fecha que la UEFA calificó como inviable, cerrando definitivamente las posibilidades de llegar a un acuerdo y forzando la cancelación oficial del partido.