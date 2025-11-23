LaLiga: Agónico empate del Real Madrid frente al Elche que lo impulsa al liderato

El Real Madrid dejó escapar dos puntos importantes en su visita al estadio Martínez Valero, donde empató 2-2 ante un Elche que compitió con carácter, orden y contundencia ofensiva. El conjunto de Xabi Alonso buscaba una victoria que le permitiera mantenerse con mayor comodidad en el liderato, pero terminó encontrándose con un rival que lo exigió de principio a fin.

Desde el inicio, el Elche mostró una postura valiente, bloqueando los circuitos de ataque del Real Madrid y evitando que los blancos encontraran fluidez en campo contrario. El equipo local apostó por un juego compacto y esperó su momento para golpear, mientras que los madridistas no lograron imponer su ritmo con la consistencia habitual.

El marcador se abrió hasta la segunda mitad, cuando al minuto 53 Aleix Febas finalizó una gran jugada colectiva, premiando el esfuerzo del conjunto ilicitano. El gol reflejó lo que hasta ese momento había sido el partido: un Elche ordenado, disciplinado y efectivo en el último toque, ante un Madrid que aún buscaba encontrar claridad ofensiva.

Con la desventaja, el Real Madrid adelantó líneas e incrementó su presencia en campo rival. El empate llegó al minuto 78 gracias a Dean Huijsen, que apareció en el área para rematar una jugada que renovó las esperanzas de los visitantes. El gol impulsó a los blancos, pero también dejó espacios que el Elche supo aprovechar.

Apenas seis minutos después, Álvaro Rodríguez Muñoz devolvió la ventaja al Elche con un remate preciso para el 2-1, desatando la euforia local. El Madrid quedó obligado a reaccionar con urgencia en los minutos finales, consciente de que otro tropiezo podría mover la parte alta de la tabla.

La respuesta no tardó en llegar. Jude Bellingham, una vez más decisivo, apareció al minuto 87 para marcar el 2-2 con una definición certera que silenció por momentos el estadio. El tanto del inglés evitó la derrota, pero no fue suficiente para completar la remontada que el líder necesitaba.

El cierre del partido mantuvo la intensidad característica de un duelo abierto, con ambos clubes buscando el gol decisivo, aunque sin la precisión necesaria para romper la igualdad. El ritmo y la tensión se mantuvieron hasta el último instante, sellando un empate justo por lo mostrado en el terreno de juego.

Con este resultado, el Real Madrid llega a 32 puntos y se mantiene en la cima de la clasificación, apenas uno por encima del Barcelona, que goleó el sábado al Athletic de Bilbao y continúa presionando en la lucha por el liderato. El Elche, por su parte, suma un punto valioso y demuestra que puede competir ante los rivales más exigentes del campeonato.