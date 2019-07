Lampard debuta como entrenador del Chelsea con empate en amistoso

Lampard, que alineó a dos formaciones distintas en cada una de las partes, dio minutos a varios jóvenes formados en el club. El internacional belga Michy Batshuayi, cedido a distintos clubes en los últimos dieciocho meses, abrió el marcador para los Blues en el minuto 8.

En los últimos minutos, los irlandeses consiguieron empatar por medio de Eric Molloy (89).

El Chelsea se medirá al St Patrick’s, el sábado en Dublín, antes de efectuar una gira de pretemporada en Japón, donde se enfrentará al Kawasaki Frontale y al FC Barcelona.

Lampard fue anunciado el jueves de la pasada semana como nuevo entrenador del Chelsea, en reemplazo de Maurizio Sarri, que se fue a la Juventus.

Lampard hails effort from his young squad as Chelsea are held 1-1 by Bohemians in his first match https://t.co/ugkuQehtsU #FOOTBALL pic.twitter.com/ggZ2JoIdJM

— Footy News Media ⚽️ (@FootyNewsMedia) July 10, 2019