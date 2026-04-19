Las 5 finales perdidas por el “Cholo” Simeone al frente del Atlético de Madrid

Diego Simeone lleva más de 14 años transformando la historia del Atlético de Madrid desde el banquillo, acumulando ocho títulos y consolidándose como el entrenador más laureado de la institución.

Sin embargo, el camino hacia la gloria también ha dejado momentos dolorosos en forma de finales perdidas, un registro que volvió a actualizarse este sábado tras la caída ante la Real Sociedad en la tanda de penales en la final de la Copa del Rey 2026 en La Cartuja de Sevilla, donde los colchoneros empataron 2-2 en los 120 minutos pero Julián Álvarez y Sørloth fallaron sus respectivos penales para ceder el título.

A lo largo de su ciclo en el club rojiblanco, el argentino ha disputado un total de 11 finales directas, ganando seis y perdiendo cinco, lo que representa una efectividad del 54 por ciento en encuentros de esta naturaleza. Sus seis conquistas incluyen dos Europa League, dos Supercopas de Europa, una Copa del Rey y una Supercopa de España, además de dos títulos de LaLiga que elevan su palmarés total a ocho trofeos con el club madrileño.

Las cinco derrotas en finales tienen un denominador común que duele especialmente a la afición colchonera: tres de ellas fueron ante el Real Madrid, que se ha convertido en el principal verdugo del Cholo en las citas más importantes. La espina más profunda sigue siendo la Champions League, donde el Atlético estuvo a noventa minutos de la gloria en dos ocasiones sin poder concretarla.

Las finales perdidas por Simeone

Champions League 2013-14: Derrota 4-1 en la prórroga ante el Real Madrid en Lisboa, tras haber estado ganando hasta el minuto 93.

Derrota 4-1 en la prórroga ante el Real Madrid en Lisboa, tras haber estado ganando hasta el minuto 93. Champions League 2015-16: Nueva caída ante el Real Madrid, esta vez en la tanda de penales en Milán en otra final histórica.

Nueva caída ante el Real Madrid, esta vez en la tanda de penales en Milán en otra final histórica. Supercopa de España 2013: El título fue para el Barcelona por la regla del gol de visitante tras empatar 1-1 en Madrid y 0-0 en el Camp Nou.

El título fue para el Barcelona por la regla del gol de visitante tras empatar 1-1 en Madrid y 0-0 en el Camp Nou. Supercopa de España 2020: Otra derrota en penales ante el Real Madrid, esta vez disputada en Arabia Saudita.

Otra derrota en penales ante el Real Madrid, esta vez disputada en Arabia Saudita. Copa del Rey 2025-26: Caída ante la Real Sociedad en penales 4-3 tras empatar 2-2 en los 120 minutos en La Cartuja de Sevilla.

El entrenador más laureado del Atlético de Madrid

Pese a estos cinco tropiezos, el balance general de Simeone en el Atlético de Madrid sigue siendo extraordinario. Con ocho títulos en su haber, el Cholo supera la marca del legendario Luis Aragonés como el entrenador más laureado en la historia del club, habiendo dotado a la institución de una identidad competitiva que la instaló de forma permanente en la élite del fútbol europeo.

El Atlético de Madrid tiene por delante las semifinales de la UEFA Champions League ante el Arsenal, lo que le da a Simeone la oportunidad de olvidar el golpe de la Copa del Rey y seguir persiguiendo la Orejona, el único título europeo que sigue escapándosele en una carrera que, pese a las finales perdidas, ha sido histórica para el club rojiblanco.