Real Sociedad conquista la Copa del Rey tras vencer al Atlético en una final definida desde los penaltis

La Real Sociedad se coronó campeona de la Copa del Rey 2026 tras vencer 4-3 en la tanda de penales al Atlético de Madrid en el Estadio La Cartuja de Sevilla, después de empatar 2-2 en los 120 minutos reglamentarios y la prórroga.

Los vascos levantan el trofeo por primera vez desde 2021 en una final que tuvo de todo, desde un gol a los 19 segundos hasta una remontada, pasando por un penal polémico y una definición desde los once metros que castigó los fallos de Julián Álvarez y Alexander Sørloth en el bando colchonero.

El partido arrancó de la peor manera posible para el Atlético. A los 19 segundos, un error defensivo derivó en un centro de Gonzalo Guedes que Ander Barrenetxea cabeceó al fondo de las redes para el 0-1, el gol más rápido en una final de Copa del Rey en muchos años. Los colchoneros reaccionaron y al minuto 18 Ademola Lookman igualó con un disparo desde los linderos del área que se coló pegado a la base del poste. Sin embargo, al minuto 45, el portero Juan Musso salió y derribó a Guedes dentro del área, el árbitro señaló penal y Mikel Oyarzabal lo convirtió con maestría para mandar a los vascos al descanso con ventaja.

En la segunda mitad el Atlético siguió buscando el empate y al minuto 82 Julián Álvarez recibió el balón, se acomodó con clase y lo mandó al fondo para el 2-2 definitivo que llevó el partido a la prórroga. Durante los 30 minutos adicionales, Julián Álvarez estrelló un disparo en el travesaño al minuto 99 y Juan Musso salvó una doble atajada providencial para mantener el empate. Con el 2-2 al final del alargue, la Copa del Rey se definió desde el punto de penales.

El final desde los 12 pasos

En la tanda de penales, el arquero vasco Unai Marrero fue el héroe de la Real Sociedad al detener el remate de Sørloth en el primer disparo colchonero. Julián Álvarez también falló su penal, siendo decisivos ambos errores para que la Real Sociedad se impusiera 4-3 en la definición y levantara el trofeo ante su afición desplazada en masa a Sevilla.

Para el Atlético de Madrid la derrota es un golpe duro que los deja sin la Copa del Rey, cerrando así una final que el equipo de Simeone tuvo en sus manos en varios momentos del partido pero que no pudo concretar. Los colchoneros se marchan de La Cartuja con la frustración de haber estado cerca del título sin poder lograrlo.

Sin embargo, el Atlético aún tiene una tarea pendiente esta temporada. Los rojiblancos esperan su turno en las semifinales de la UEFA Champions League, donde se medirán ante el Arsenal en busca de seguir con vida en la competición europea más importante del continente y rescatar algo positivo de una temporada que hasta ahora no les ha dado los frutos esperados.