Final Copa del Rey: goles, marcador y resumen del primer tiempo entre Atlético de Madrid y Real Sociedad

La final de la Copa del Rey 2026 entre Atlético de Madrid y Real Sociedad arrancó con todo en el Estadio La Cartuja de Sevilla. El partido, disputado ante la presencia del Rey Felipe VI y con el himno nacional como telón de fondo, tuvo un inicio explosivo que marcó el tono de lo que promete ser una segunda mitad de máxima intensidad.

La Real Sociedad tomó ventaja a los apenas 19 segundos en lo que fue un inicio soñado. Un error de la defensa colchonera dejó el camino libre para un centro de Gonzalo Guedes que Ander Barrenetxea cabeceó al fondo de las redes para el 0-1. Sin embargo el Atlético reaccionó y al minuto 18 Griezmann asistió a Ademola Lookman, quien se acomodó y disparó desde los linderos del área para clavar el balón en la base del poste con un remate imposible para el portero empatar 1-1.

El partido se fue complicando para los colchoneros en el tramo final del primer tiempo. Al minuto 42 el portero Juan Musso salió con todo y se llevó por delante a Guedes dentro del área, lo que motivó al árbitro a señalar penal y mostrarle la tarjeta amarilla al guardameta argentino. Mikel Oyarzabal no falló desde los once metros y con un soberbio cobro engañó a Musso para devolver la ventaja a la Real Sociedad con el 1-2 que se mantuvo hasta el pitazo del descanso.