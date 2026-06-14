Las jugadas que reclamó Haití en la derrota ante Escocia en el Mundial 2026

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Las jugadas que reclamó Haití en la derrota ante Escocia en el Mundial 2026

La Selección de Haití reclamó dos manos de Grant Hanley, pero ni el árbitro ni el VAR las consideraron.

Raúl Barreno C.

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El árbitro argelino no consideró que las manos eran para penal, mientras que tampoco el VAR llamó para que se revisaran las acciones. Foto Prensa Libre: Captura de pantalla redes sociales.

La Selección de Haití reclamó dos posibles manos del defensor escocés Grant Hanley durante la derrota 1-0 ante Escocia en el partido correspondiente al Grupo C de la Copa Mundial de la FIFA 2026, disputado el 13 de junio en el Estadio de Boston.

Escocia se impuso con un gol de John McGinn al minuto 28, tras un remate que se desvió en un defensor haitiano y dejó sin opciones al guardameta Johny Placide.

El árbitro argelino Mustapha Ghorbal dirigió el encuentro, mientras que el saudí Abdullah Dhafer estuvo a cargo del VAR.

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La primera acción reclamada por Haití se produjo alrededor del minuto 23. Jugadores y cuerpo técnico consideraron que un balón impactó en la mano de Hanley dentro del área escocesa. Sin embargo, la jugada continuó sin sanción y no derivó en una revisión visible del VAR.

La segunda acción ocurrió cerca del minuto 78, cuando un remate de Jean-Ricner Bellegarde impactó nuevamente en el brazo del defensor escocés. Los futbolistas haitianos solicitaron penalti, pero el juego continuó sin que se señalara infracción.

Además, en el minuto 74 se registró una falta sancionada con tarjeta amarilla que generó debate entre aficionados y analistas, algunos de los cuales consideraron que la acción podía ser merecedora de una expulsión.

Las jugadas provocaron comentarios en redes sociales, donde circularon videos de las acciones y opiniones sobre las decisiones arbitrales.

Con este resultado, Escocia sumó sus primeros tres puntos en el Grupo C en su regreso a una Copa del Mundo después de 28 años de ausencia.

La selección escocesa disputó su último Mundial en Francia 1998. Su clasificación para la edición de 2026 puso fin a una ausencia de casi tres décadas en la fase final del torneo.

Haití, por su parte, regresó a una Copa del Mundo después de 52 años. Su única participación anterior había sido en Alemania Occidental 1974.

Pese a la derrota, la selección caribeña mantiene opciones de clasificación y afrontará sus próximos compromisos de la fase de grupos con la necesidad de sumar puntos.

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