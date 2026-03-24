Liverpool y el adiós inevitable tras 255 goles: los números que explican por qué Salah es eterno en Anfield

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Liverpool y el adiós inevitable tras 255 goles: los números que explican por qué Salah es eterno en Anfield

Mohamed Salah anunció que dejará el Liverpool al final de la temporada, poniendo fin a una era de nueve años en la que se consolidó como leyenda y tercer máximo goleador histórico del club.

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LIVERPOOL (United Kingdom), 24/03/2026.- (FILE) - Mohamed Salah of Liverpool greets supporters after the English Premier League match between Liverpool FC and Brighton & Hove Albion, in Liverpool, Britain, 13 December 2025 (re-issued 24 March 2026). Liverpool forward Mohamed Salah and the club have reached an agreement that Salah will leave the club at the end of the 2025-26 season, the Premier League side confirmed in a statement on 24 March 2026. (Reino Unido) EFE/EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

El faraón Mohamed Salah se despidió del Liverpool al final de temporada (Foto Prensa Libre; EFE).

El delantero egipcio Mohamed Salah anunció que dejará el Liverpool al término de la presente temporada y pondrá fin a una etapa de nueve años en la que se ha convertido en uno de los grandes referentes del club inglés y en el tercer máximo goleador de la entidad.

El propio jugador confirmó la decisión a través de redes sociales con un mensaje de despedida dirigido a la afición: "Hola a todos, por desgracia ha llegado el día. Esta es la primera parte de mi despedida. Dejaré el Liverpool al final de la temporada".

Desde su llegada en 2017, procedente de la Roma, Salah ha disputado 435 partidos con el Liverpool, en los que ha marcado 255 goles y repartido 119 asistencias, cifras que lo sitúan como el tercer máximo goleador histórico del club.

El egipcio conquistó dos títulos de la Premier League, una Liga de Campeones, una FA Cup, dos Copas de la Liga, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes con el Liverpool, lo que lo consolidó como una de las grandes figuras del equipo.

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"Ganamos los títulos más importantes y luchamos juntos en los momentos más difíciles de mi vida. Quiero dar las gracias a todos los que han sido parte de este club durante mi etapa. No tengo suficientes palabras. Nunca olvidaré vuestro apoyo", expresó el delantero.

Salah, de 33 años y con contrato hasta junio de 2027, destacó el vínculo creado durante su etapa en Anfield: "Nunca imaginé lo profundamente que este club, esta ciudad y su gente se convertirían en parte de mi vida. El Liverpool no es solo un club de fútbol, es una pasión, una historia, un espíritu que no puedo explicar con palabras".

"Marcharse nunca es fácil. Siempre seré uno de vosotros y este club siempre será mi hogar. Gracias por todo. Por vosotros, nunca caminaré solo", añadió.

El egipcio, que actualmente está lesionado y no fue incluido en la última convocatoria de su selección, atraviesa su peor racha goleadora en la Premier League desde su llegada en 2017, al acumular diez jornadas consecutivas sin marcar hasta anotar frente al Wolverhampton.

La pasada temporada fue el máximo goleador y mejor asistente de la Premier League, con 29 tantos y 18 asistencias, además de ser elegido mejor futbolista del campeonato y terminar cuarto en el Balón de Oro. En la presente campaña suma cinco goles y seis asistencias, aunque se perdió un mes de competición por la Copa África.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

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