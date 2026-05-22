Los arqueros con más porterías invictas en Mundiales y quiénes podrían romper el récord en 2026

En la historia de los Mundiales, pocos registros reflejan tanto la solidez defensiva como el de las porterías invictas. Y en esa categoría hay dos nombres que dominan por encima de todos: el inglés Peter Shilton y el francés Fabien Barthez, ambos con 10 partidos sin recibir gol en Copas del Mundo.

Entre los dos acumulan 20 encuentros con el arco en cero, una marca que los mantiene como los máximos referentes bajo los tres palos en la historia del torneo.

Peter Shilton construyó su récord entre los Mundiales de España 1982 e Italia 1990. El histórico guardameta inglés fue pieza clave de una selección que estuvo cerca de tocar la gloria mundialista, aunque terminó frenada por figuras históricas como Diego Armando Maradona en México 1986 y Andreas Brehme en 1990.

Por su parte, Fabien Barthez dejó su huella entre Francia 1998 y Alemania 2006. El arquero francés fue uno de los grandes protagonistas del título conseguido por los “Bleus” en casa y se convirtió en una figura icónica gracias a sus reflejos y personalidad dentro del campo.

Barthez solo recibió dos goles durante la campaña que llevó a Francia al campeonato mundial en 1998 y quedó además inmortalizado por el tradicional beso en la cabeza que le daba Laurent Blanc antes de cada partido.

Detrás de ambos aparecen otros arqueros legendarios. Con ocho partidos sin recibir anotaciones figuran el alemán Sepp Maier y el brasileño Claudio Taffarel.

Con siete porterías invictas aparecen nombres de gran peso como Manuel Neuer, Fernando Muslera e Iker Casillas. El arquero español fue fundamental para el título de España en Sudáfrica 2010, donde mantuvo el arco en cero en todas las rondas eliminatorias y apenas recibió dos goles en todo el torneo.

Una historia similar protagonizó Gianluigi Buffon en Alemania 2006. El italiano solo recibió dos goles en siete partidos y ninguno de ellos fue en jugada abierta: uno fue un autogol de Cristian Zaccardo y el otro un penal anotado por Zinedine Zidane en la final.

Ahora, el Mundial de 2026 se presenta como una nueva oportunidad para que varios porteros actuales intenten acercarse a esos registros históricos.

Entre los candidatos aparecen Thibaut Courtois, quien ya suma siete partidos con la portería imbatida en Mundiales, y el brasileño Alisson, que acumula cinco.

También destacan los guardametas que brillaron en Catar 2022. Jordan Pickford logró mantener el arco en cero en tres de cinco partidos con Inglaterra, mientras que el marroquí Yassine Bounou y el argentino Emiliano “Dibu” Martínez consiguieron tres porterías invictas durante sus respectivas campañas.

Con el nuevo formato de 48 selecciones y más partidos en disputa, los arqueros tendrán mayores oportunidades para aumentar sus estadísticas, aunque mantener el arco cerrado seguirá siendo uno de los desafíos más difíciles en el fútbol mundial.

Porque si algo demuestra la historia de los Mundiales es que, más allá de los goleadores y las estrellas ofensivas, los títulos también se construyen desde la seguridad defensiva.