Luis Enrique: “Ningún equipo es mejor que el PSG” antes de la semifinal ante Bayern en Champions

El entrenador del París Saint-Germain, Luis Enrique, aseguró que no hay un favorito claro en la semifinal de la Liga de Campeones ante el Bayern de Múnich, aunque reconoció que el equipo alemán ha sido más regular a lo largo de la temporada.

“Creo que somos los dos mejores equipos de Europa”, afirmó el técnico español en la conferencia previa al partido de ida. “En cuanto a regularidad, el Bayern está un poco por encima, porque solo ha perdido dos partidos, pero como equipo nosotros estamos al mismo nivel. No veo a ningún equipo mejor que el nuestro”, añadió.

Luis Enrique destacó que será un duelo entre dos equipos con vocación ofensiva, por lo que la clave estará en mantener el equilibrio entre ataque y defensa.

“Son muy peligrosos por las bandas, pero si queremos ganar, nuestros laterales, Hakimi y Nuno Mendes, tendrán que atacar más que defender”, explicó.

El técnico también valoró la experiencia reciente del PSG en este tipo de instancias. “Hemos estado en semifinales en las últimas ediciones y eso ayuda. Les digo a los jugadores que disfruten estos momentos, porque no siempre se llega tan lejos”, comentó.

Además, aseguró que el equipo llega en óptimas condiciones físicas y con alta motivación. “Es lo especial de la Champions, les da a los jugadores una energía distinta. A estas alturas, todos saben lo que tienen que hacer. El entrenador, más que nada, debe controlar la euforia”, señaló.

Luis Enrique también elogió al Bayern y a su técnico, Vincent Kompany, a quien calificó por su estilo ofensivo. “Es uno de los equipos más atractivos de ver. Será una eliminatoria que se definirá por pequeños detalles”, concluyó.