Manchester City empata con el Everton, dejando al Arsenal con el destino del título en sus manos

Manchester City no pudo ganar este fin de semana en su visita al Everton y tuvo que conformarse con un empate 3-3 que complica aún más sus aspiraciones en la Premier League. El conjunto de Pep Guardiola se adelantó en el marcador con un gol de Jeremy Doku pero el Everton reaccionó con contundencia y le dio la vuelta con un doblete de Thierno Barry y un tanto de Jake O'Brien para el 3-1. Cuando parecía que los Toffees se quedarían con los tres puntos, Doku apareció nuevamente en el minuto 90+7 para rescatar el empate y evitar una derrota que habría sido aún más dura para los Cityzens en la recta final del campeonato.

Con este resultado el Arsenal se mantiene como líder de la Premier League con 76 puntos mientras que el Manchester City llega a 71 unidades con un partido pendiente. La diferencia de cinco puntos con tres jornadas por disputarse deja al City sin margen de error y sin la posibilidad de controlar su propio destino en el campeonato, ya que necesita obligatoriamente que el Arsenal tropiece en las jornadas que restan para mantener vivas sus aspiraciones de título en lo que ha sido una temporada de altibajos para el conjunto de Guardiola.

El escenario que se abre para el Arsenal es el más favorable en los últimos 22 años. Los Gunners tienen en sus manos la posibilidad de coronarse campeones de la Premier League por primera vez desde la temporada 2003-2004 bajo la dirección de Arsène Wenger, cuando el equipo completó la famosa temporada invicta que los catapultó a la historia del fútbol inglés. Mikel Arteta y sus jugadores saben que dependen de sí mismos para levantar el trofeo y que el City ya no puede alcanzarlos si el Arsenal mantiene su nivel en los partidos que restan.

El City sin margen de error

Manchester City llega a la recta final del campeonato en una situación que no controla. Pep Guardiola necesita ganar todos sus partidos restantes y esperar que el Arsenal falle, una combinación de resultados que cada vez parece más difícil de conseguir para un equipo que no ha sido capaz de mantener la regularidad necesaria para disputarle el título a los Gunners a lo largo de la temporada.

El empate ante el Everton es un nuevo golpe para las aspiraciones del City, que en las últimas semanas ha cedido puntos en partidos que debería haber resuelto con mayor contundencia. La imagen del gol agónico de Doku al 90+7 para rescatar un punto resume el estado de un equipo que ha dependido de momentos individuales para evitar resultados aún más negativos en una temporada donde el Arsenal ha demostrado ser el equipo más sólido y consistente de la Premier League.

Con el Arsenal controlando su destino y el City sin opciones de fallar, la Premier League 2025-26 apunta a tener un nuevo campeón que pondría fin a una de las sequías más dolorosas en la historia reciente del fútbol inglés. Los Gunners de Arteta están a las puertas de un título que su afición lleva esperando más de dos décadas, y el empate del City este fin de semana los acerca un paso más a la consecución de ese sueño largamente postergado.