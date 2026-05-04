Simeone sobre Julián Álvarez: “Ojalá que pueda responder de la manera que el partido pide”

Diego Simeone habló este lunes en la previa del partido de vuelta ante el Arsenal y generó expectativa sobre la posible participación de Julián Álvarez, quien fue sustituido en la ida tras un golpe en el tobillo izquierdo, cuando Eberechi Eze cayó sobre su pierna.

El argentino no jugó el último partido del Atlético ante el Valencia, ya que fue preservado para el duelo decisivo en el Emirates Stadium. “Sabemos lo que es Julián en este tipo de partidos importantes, conoce la liga inglesa muy bien. La semana pasada tuvo un partido muy bueno y ojalá que mañana pueda responder de la manera que el partido pide”, expresó Simeone.

La buena noticia para el Atlético es que no solo Álvarez podría estar disponible. Simeone también confirmó el regreso de Alexander Sørloth y José María Giménez, ausentes en la ida por lesión. El técnico explicó que ambos entrenaron con el grupo y que la decisión sobre la titularidad se tomará el mismo día del partido. “Ayer se movieron un poco cada uno de ellos, están mejor. Esperemos que puedan entrenar bien. Mañana a la mañana decidiremos con quién empezamos. Sørloth tiene un papel importantísimo, lo necesitamos ya sea 60, 20 o 10 minutos”, señaló.

El partido de vuelta se jugará este martes en el Emirates Stadium de Londres, con el global 1-1 tras los goles de Viktor Gyökeres, de penal, y Julián Álvarez, también desde los doce pasos.

La fortaleza del Arsenal en casa

El Arsenal llega al partido de vuelta como favorito por su histórico rendimiento en el Emirates Stadium esta temporada, con 22 victorias en 28 partidos en casa y apenas dos derrotas. Los Gunners también tienen el respaldo de ser el único equipo invicto de la Champions League en este ciclo y de haber ganado sus últimos siete partidos de la competencia ante equipos españoles, incluyendo la victoria 4-0 sobre el propio Atlético en la fase de grupos.

Sin embargo Simeone y sus jugadores no llegan intimidados al Emirates. El Atlético tiene un historial positivo en eliminatorias europeas ante equipos ingleses con 11 victorias en 15 series a doble partido, y saben que con Álvarez, Sørloth y Giménez de vuelta tienen los argumentos necesarios para dar la sorpresa en Londres y clasificarse a su primera final de Champions League desde 2016.

El partido se jugará este martes 5 de mayo a la 1:00 PM hora Guatemala en el Emirates Stadium de Londres y podrá seguirse a través de Disney Plus Plan Premium y ESPN.