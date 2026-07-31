Maradona admiraba a Franco Baresi: la historia dentrás de una rivalidad que terminó en respeto

La imagen volvió a recorrer el mundo pocas horas después de conocerse la muerte de Franco Baresi.

Diego Armando Maradona camina por los pasillos de un estadio con la camiseta número 6 del AC Milan sobre los hombros. La mira, sonríe y dice unas palabras que, más de tres décadas después, siguen siendo una de las mayores muestras de respeto entre dos rivales históricos.

"Esta es de un grandísimo jugador. Yo pienso que Franco Baresi es lo máximo como defensor. Este es un recuerdo que me lo llevaré por toda la vida."

"Esta es de un grandísimo jugador. Yo pienso que Franco Baresi es lo máximo como defensor. Este es un recuerdo que me lo llevaré por toda la vida." Diego Mardona

La escena no nació como un homenaje póstumo ni como una reconstrucción sentimental.

Ocurrió cuando ambos todavía competían en la Serie A italiana, durante una época en la que cada enfrentamiento entre el Milan y el Napoli reunía a algunos de los mejores futbolistas del planeta.

Aquellas palabras tampoco fueron casuales. Eran el reconocimiento de quien muchos consideran el mejor futbolista de la historia hacia el hombre que durante años dirigió la defensa más admirada de Europa.

Cuando el mejor atacante enfrentaba al mejor defensor

Más que un duelo entre dos futbolistas, los partidos entre el Milan de Franco Baresi y el Napoli de Diego Maradona simbolizaron el enfrentamiento entre dos maneras de entender el fútbol.

El Napoli encontraba en el talento del argentino la respuesta para resolver cualquier partido.

El Milan de Arrigo Sacchi respondía con una presión colectiva revolucionaria para su tiempo, una línea defensiva adelantada y un líder capaz de organizar cada movimiento desde el fondo: Franco Baresi.

Maradona buscaba espacios entre líneas. Baresi intentaba impedir que esos espacios existieran.

Durante buena parte de la segunda mitad de los años ochenta, ese enfrentamiento definió algunos de los partidos más esperados de una Serie A considerada entonces la liga más competitiva del mundo.

Maradona tras un Napoli-Milan en 1989:



"Esta camiseta es de un grandísimo jugador, yo pienso que Franco Baresi es lo máximo como defensa. Esto es un recuerdo que me lo guardaré toda la vida"



Tanti auguri @FBaresi 🔴⚫️ pic.twitter.com/WNFOjzl9dK — Spazio Milan 🇮🇹 (@SpazioMilan) May 7, 2019

Un respeto construido durante años

El intercambio de camisetas que inmortalizó el video no fue un gesto aislado.

Con el paso del tiempo, ambos reconocieron públicamente la dimensión de su rival.

Baresi identificó a Maradona como el adversario más difícil de toda su carrera y destacó su capacidad para decidir una jugada antes que cualquier defensor pudiera anticiparla.

Maradona, por su parte, fue igualmente explícito al describir al capitán del Milan.

Además del video que volvió a viralizarse tras la muerte del italiano, el argentino dejó otros elogios en entrevistas y publicaciones autobiográficas, donde destacó que Baresi no necesitaba recurrir al juego brusco para recuperar el balón porque su principal virtud era la inteligencia táctica y la anticipación.

Aquella admiración mutua terminó convirtiéndose en una de las relaciones de mayor respeto entre dos figuras que durante años ocuparon bandos opuestos.

Franco Baresi sobre Maradona:



“Diego es un mito y un ídolo para todos los fanáticos de este deporte. Incluso pagarías una entrada solo para verlo. Cuando con el Milan jugábamos contra el Napoli, él hacía jugadas extraordinarias, nos marcaba goles, nos castigaba, por eso lo… pic.twitter.com/K0JvewnS4F — Martín Dandach (@MartinDandach) July 31, 2026

“Diego es un mito y un ídolo para todos los fanáticos de este deporte. Incluso pagarías una entrada solo para verlo. Cuando con el Milan jugábamos contra el Napoli, él hacía jugadas extraordinarias, nos marcaba goles, nos castigaba". Franco Baresi

Más que una rivalidad

La dimensión de aquellos enfrentamientos solo puede entenderse en el contexto de la Serie A de finales de los años ochenta.

En ese campeonato coincidían figuras como Marco van Basten, Ruud Gullit, Frank Rijkaard, Paolo Maldini, Lothar Matthäus, Roberto Baggio, Careca, Rudi Völler y el propio Maradona.

En medio de esa concentración de talento, Baresi era considerado el referente defensivo del fútbol europeo.

Que el propio Maradona lo definiera como "lo máximo como defensor" terminó convirtiéndose en uno de los reconocimientos más significativos de su carrera.

🇦🇷 Maradona: “Pienso que Franco Baresi es el mejor defensor, este es un recuerdo que lo guardaré para toda la vida”.



🇮🇹 Baresi: “Si tuviera que elegir al rival más fuerte contra el que jugué, diría que Maradona”



♾️Protagonistas de una de las grandes rivalidades de la Serie A. pic.twitter.com/UiBQYNFCGG — ELNINE (@ElNineES) July 31, 2026

Un legado compartido

La muerte de Franco Baresi volvió a colocar ese video en el centro de la conversación futbolística. Pero el verdadero valor de aquellas imágenes no está únicamente en el intercambio de camisetas. Está en lo que representan.

Un rival que reconoce la grandeza del otro. Dos futbolistas que elevaron el nivel de una de las épocas más brillantes de la Serie A.

Y una rivalidad que, lejos de alimentarse de la confrontación, terminó convirtiéndose en un ejemplo de respeto entre dos leyendas del fútbol mundial.