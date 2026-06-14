Real Madrid y Marc Cucurella, cerca de un acuerdo para su regreso a La Liga después del Mundial 2026

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Real Madrid y Marc Cucurella, cerca de un acuerdo para su regreso a La Liga después del Mundial 2026

Marc Cucurella podría incorporarse al Real Madrid una vez finalice su participación con la Selección de España en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Raúl Barreno C.

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AME9440. CHATTANOOGA (ESTADOS UNIDOS), 07/06/2026.- Alejandro Grimaldo (i) y Marc Cucurella (c) de la selección de España participan en un entrenamiento este domingo, en Chattanooga (EE.UU.). EFE/ Alberto Boal

Marc Cucurella (al centro) durante un entrenamiento de la selección de España en Chattanooga (EE.UU.). Ha trascendido que el Real Madrid lo fichó para la siguiente temporada. Foto Prensa Libre: EFE.

Según diversos reportes periodísticos, entre ellos los del periodista Fabrizio Romano y el diario Sport, el club blanco habría alcanzado un acuerdo verbal con el lateral español, Marc Cucurella. Sin embargo, ninguna de las partes ha realizado un anuncio oficial.

Cucurella, de 27 años, nació en Alella, Barcelona, el 22 de julio de 1998. Se formó en las categorías inferiores del FC Barcelona y llegó a debutar con el primer equipo antes de continuar su carrera en otros clubes del fútbol español.

Tras sus etapas en Eibar y Getafe, fichó por el Brighton & Hove Albion de Inglaterra, donde destacó hasta concretar su traspaso al Chelsea en 2022.

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Con el conjunto londinense se ha consolidado como lateral izquierdo y ha participado en competiciones nacionales e internacionales.

De acuerdo con las informaciones publicadas por medios españoles, el interés del Real Madrid responde a la necesidad de reforzar el lateral izquierdo de cara a la próxima temporada.

Actualmente, Cucurella forma parte de la selección española que disputa el Mundial 2026 y se mantiene concentrado con el combinado dirigido por Luis de la Fuente.

Según las versiones difundidas, la operación se resolvería después del torneo y el traspaso podría rondar los 50 millones de euros. No obstante, los detalles económicos no han sido confirmados oficialmente.

El posible fichaje supondría el regreso de Cucurella al fútbol español tras varias temporadas en la Premier League.

Por ahora, tanto el Real Madrid como el Chelsea mantienen silencio sobre una negociación que continúa pendiente de confirmación oficial.

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