Real Madrid y Marc Cucurella, cerca de un acuerdo para su regreso a La Liga después del Mundial 2026

Según diversos reportes periodísticos, entre ellos los del periodista Fabrizio Romano y el diario Sport, el club blanco habría alcanzado un acuerdo verbal con el lateral español, Marc Cucurella. Sin embargo, ninguna de las partes ha realizado un anuncio oficial.

Cucurella, de 27 años, nació en Alella, Barcelona, el 22 de julio de 1998. Se formó en las categorías inferiores del FC Barcelona y llegó a debutar con el primer equipo antes de continuar su carrera en otros clubes del fútbol español.

Tras sus etapas en Eibar y Getafe, fichó por el Brighton & Hove Albion de Inglaterra, donde destacó hasta concretar su traspaso al Chelsea en 2022.

Con el conjunto londinense se ha consolidado como lateral izquierdo y ha participado en competiciones nacionales e internacionales.

De acuerdo con las informaciones publicadas por medios españoles, el interés del Real Madrid responde a la necesidad de reforzar el lateral izquierdo de cara a la próxima temporada.

Actualmente, Cucurella forma parte de la selección española que disputa el Mundial 2026 y se mantiene concentrado con el combinado dirigido por Luis de la Fuente.

Según las versiones difundidas, la operación se resolvería después del torneo y el traspaso podría rondar los 50 millones de euros. No obstante, los detalles económicos no han sido confirmados oficialmente.

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Spanish left back will sign a long term deal valid for 6 years and has already agreed to the move.



Another fast deal in new Real Madrid style after Bernardo, Dumfries, Konaté. 🆕



🎥 https://t.co/uYX3CZJOmZ pic.twitter.com/Abg6JZ465P — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 14, 2026

El posible fichaje supondría el regreso de Cucurella al fútbol español tras varias temporadas en la Premier League.

Por ahora, tanto el Real Madrid como el Chelsea mantienen silencio sobre una negociación que continúa pendiente de confirmación oficial.