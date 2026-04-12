Marie-Louise Eta hace historia: primera mujer en dirigir un equipo masculino en las grandes ligas de Europa

El fútbol europeo escribió una página histórica este domingo. Marie-Louise Eta fue designada como entrenadora interina del Union Berlin, convirtiéndose en la primera mujer en dirigir un equipo masculino en la Bundesliga y en cualquiera de las grandes ligas de Europa.

El anuncio llegó tras la destitución de Steffen Baumgart, quien fue separado del cargo después de una segunda mitad de temporada muy decepcionante con apenas dos victorias en catorce partidos desde diciembre.

Eta, de 34 años, no es una desconocida para el club berlinés. Hasta su designación, se desempeñaba como técnica del equipo sub-19 femenino del Union Berlin y formaba parte del cuerpo técnico de Baumgart. Su trayectoria incluye un paso como asistente técnica en la Bundesliga masculina y en la Champions League en 2023, cuando ya se convirtió en pionera en ambas competiciones. Antes de dedicarse a los banquillos, fue futbolista profesional en clubes como BV Cloppenburg y Werder Bremen, además de representar a Alemania en categorías juveniles.

El director de fútbol profesional del club, Horst Heldt, explicó la decisión con claridad. "Hemos tenido una segunda mitad de temporada enormemente decepcionante y nuestra situación sigue siendo precaria. Necesitamos puntos urgentemente para asegurar nuestra permanencia. Hemos decidido empezar de cero", señaló el directivo, dejando claro que el nombramiento responde tanto a una necesidad deportiva inmediata como a una apuesta institucional por el talento.

Un reto mayúsculo en cinco partidos

Eta asume el cargo con el Union Berlin en el undécimo lugar de la Bundesliga con 32 puntos, apenas siete por encima de la zona de descenso. Su primera misión será revertir la dinámica negativa del equipo en las últimas cinco jornadas del campeonato, donde cada punto puede ser determinante para asegurar la permanencia en la máxima categoría alemana.

En sus primeras declaraciones, la técnica mostró confianza y compromiso ante el desafío. Destacó la fortaleza colectiva del club como uno de sus principales pilares y se mostró convencida de que el equipo tiene capacidad para sumar los puntos necesarios. Su nombramiento no solo abre una nueva etapa deportiva para el Union Berlin, sino que marca un precedente histórico en el fútbol profesional europeo que trasciende más allá de los resultados.

Finalizada esta etapa interina, está previsto que Eta asuma como entrenadora principal del equipo femenino del Union Berlin, consolidando así su crecimiento dentro de la estructura deportiva del club alemán y su proyección como una de las figuras más importantes del fútbol femenino en los banquillos europeos.