Marruecos y Francia avanzan a cuartos de final del Mundial 2026 y reviven la semifinal de Catar 2022

Marruecos y Francia vencieron este 4 de julio a Canadá y Paraguay, respectivamente, para avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026, como ocurrió hace cuatro años, cuando ambas selecciones se enfrentaron en las semifinales de Catar 2022 y los galos se impusieron a los marroquíes.

La selección de Marruecos impuso autoridad y goleó a la anfitriona Canadá con dos goles de Azzedine Ounahi y uno de Soufiane Rahimi, en la segunda mitad, en el NRG Stadium de Houston, para avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026.

Un gol de Ounahi, tras una jugada de laboratorio, desequilibró el partido ante Canadá, en su primera participación en unos octavos de final de una Copa del Mundo.

Marruecos, que dio la sorpresa en Catar 2022 al alcanzar las semifinales, aprendió de aquella experiencia y ganó como un grande.

El equipo marroquí sufrió en los dieciseisavos de final ante Países Bajos y triunfó en una tanda de penaltis de infarto. Contra Canadá también sufrió antes del descanso tras perder por lesión a Ismael Saibari.

"Va a ser el partido más complicado de nuestro Mundial, y raramente me equivoco", había advertido Mohamed Ouahbi en la rueda de prensa previa.

"Yo creo que venimos creciendo estos últimos años como país, hablando futbolísticamente, y esto te ilusiona. Ilusiona a todo nuestro continente, y creo que Marruecos está demostrando que se pueden hacer cosas lindas en la Copa del Mundo", afirmó el portero marroquí, Yassine Bounou, después de clasificarse a los cuartos de final.

Por su parte, el técnico de Marruecos, Mohamed Ouahbi, afirmó que su equipo "ya no es una sorpresa".

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"Sabíamos que iba a ser un partido difícil, porque (Canadá) juega con mucha intensidad. En la pausa de hidratación y en el descanso hicimos correcciones, tuvimos mucho más el control, pudimos jugar a su espalda y nos funcionó", añadió.

Mientras tanto, la selección francesa, liderada por Kylian Mbappé, demostró su talento y venció a Paraguay, favorita para algunos aficionados tras eliminar en penales a la tetracampeona Alemania.

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Hasta el descanso, Francia y Paraguay no se hicieron daño. Sin embargo, en el minuto 70, Mbappé anotó un gol de penal, tras una revisión del VAR, e igualó la marca del astro argentino Lionel Messi como máximo goleador del torneo y de la historia de los mundiales.

Francia expuso su superioridad al mantener el 76% de la posesión del balón, aunque el partido no se definió por un disparo directo al arco. Los sudamericanos únicamente tuvieron un remate a puerta, frente a cinco de los franceses.

La llave de cuartos de final se disputará el 9 de julio para definir al semifinalista del Mundial 2026.