Verificamos por usted: ¿Inglaterra reservó 15 hoteles en CDMX para evitar “serenatas” antes del partido contra México?

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Verificamos por usted: ¿Inglaterra reservó 15 hoteles en CDMX para evitar “serenatas” antes del partido contra México?

La selección de Inglaterra llegó a México bajo un fuerte operativo de seguridad y con su hospedaje bajo reserva. Le explicamos qué hay detrás del rumor de los 15 hoteles.

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Inglaterra serenatas hotel México Mundial 2026

¿Es verdad que Inglaterra apartó 15 hoteles para mantener en secreto su concentración antes del partido contra México? Revisamos el origen del rumor y lo que se sabe hasta ahora. (Foto Prensa Libre: EFE/ Sashenka Gutiérrez).

En redes sociales circulan publicaciones que aseguran que la selección de Inglaterra habría reservado 15 hoteles en Ciudad de México para evitar que la afición mexicana llegue a gritar e interrumpir el descanso de los futbolistas, repitiendo lo ocurrido con Ecuador antes de los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

La BBC informó que Inglaterra mantendría en secreto la ubicación de su hotel para evitar el ruido de los aficionados antes del juego del 5 de julio.

El diario español El País afirmó que el conjunto inglés aterrizó el 3 de julio, días después de que Ecuador presentara una queja ante la FIFA por la “serenata” que un grupo de aficionados organizó en las afueras del hotel de Santa Fe.

El avión que trasladó a los ingleses llegó la tarde del 3 de julio a Toluca, a poco más de 60 kilómetros de la capital mexicana. Durante el trayecto al hotel, los futbolistas observaron desde el bus a unos pocos aficionados, la mayoría de los cuales los rechazó, aunque sin agresiones.

“England, your time is over” (“Inglaterra, tu tiempo se acabó”), decía una de las pancartas más llamativas cuando los deportistas pasaron por la ciudad de Toluca.

La selección inglesa fue resguardada, y la Policía, junto con la Guardia Nacional, bloqueó las zonas de acceso al hotel para evitar que los jugadores fueran molestados.

El operativo de seguridad contó con apoyo del Ejército y de la Policía capitalina en los alrededores del JW Marriott Santa Fe. La llegada de Inglaterra estuvo acompañada de un despliegue de seguridad poco habitual para delegaciones extranjeras.

De acuerdo con Infobae, el operativo limitó el paso incluso de trabajadores y residentes.

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También explicó que el hotel fue seleccionado por su ubicación estratégica y su capacidad para aislar el bullicio de la ciudad.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana resguardan los accesos a las instalaciones y efectúan recorridos permanentes para evitar incidentes que alteren el descanso de los futbolistas, informó el sitio Latinus US.

La prensa internacional no descartó que Inglaterra se hospedara en el mismo hotel donde permaneció Ecuador, el The Westin Santa Fe, donde se registró la “serenata”, que incluyó ruido con sartenes, garrafones, cláxones y otros objetos.

Infobae apuntó que el cuerpo técnico inglés aparentemente instruyó a los futbolistas para usar tapones para los oídos y dispositivos de ruido blanco.

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La selección inglesa se prepara en la Cantera de Pumas como base de entrenamientos, beneficiándose de la privacidad. A su vez, México entrena a puerta cerrada en el Centro de Alto Rendimiento.

Inglaterra regresará al Estadio Azteca, a más de 2,200 metros sobre el nivel del mar, donde hace 40 años perdió contra Argentina en los cuartos de final del Mundial de 1986, en uno de los partidos más recordados de la historia, decidido por dos goles de Diego Armando Maradona: uno con la mano, apodado “la Mano de Dios”, y otro después de superar a cinco defensas y definir de manera espectacular.

Inglaterra y México lideraron sus respectivos grupos en la primera etapa del Mundial: los ingleses, con dos victorias y un empate; los mexicanos, con un paso perfecto de tres victorias.

En los dieciseisavos de final, la selección de los Tres Leones venció a la República Democrática del Congo, mientras que México eliminó a Ecuador por 2-0.

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El juego entre México e Inglaterra será a las 18 horas del 5 de julio y definirá al clasificado a los cuartos de final.

La alcaldesa de la Ciudad de México, Clara Brugada, aseguró que en total se contempla la participación de "17 mil policías y 24 mil serán servidores públicos de protección civil, de bomberos, de atención a emergencias, de salud", entre otros.

Además precisó que habrá 14 mil elementos del Gobierno local sobre Paseo de la Reforma, punto que se concentra la mayor parte de la afición y donde fallecieron cuatro personas durante los festejos por el triunfo entre México y Ecuador, el 30 de junio.

De esa cifra, agregó, "seis mil serán policías y ocho mil serán personal de distintas áreas del gobierno"

ESCRITO POR:

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

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Redacción EFE

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