Con 1.91 metros de altura y 86 kilos de peso el delantero de Hungría Martin Ádám se volvió uno de los personajes más comentados de la presente Eurocopa 2024 y no fue precisamente por su rendimiento.

Martin Ádám ingresó de cambio en la derrota de Hungría 1-3 ante Suiza en la jornada inaugural del Grupo A y desde el instante en donde las cámaras de la retransmisión televisiva le captaron su popularidad creció como la espuma ya que fue objeto de comentarios por su físico.

Su imagen fornida, distante a lo que se suele ver en un futbolista, causó cientos de mensajes en redes sociales y algunos llegaron a ser hirientes. Luego, el delantero del Ulsan Hyundai de Corea del Sur hizo frente a estas críticas.

Ádám apareció en rueda de prensa y comentó todo acerca de lo que ha vivido desde que su imagen se hizo popular en las redes sociales, incluyendo sus sensaciones después de que algunos incluso se burlaran.

"Por supuesto que me llegaron uno o dos memes. Normalmente, me río de ellos. Nací así, es la forma de mi cuerpo. Obviamente, no tenía este tamaño cuando nací, pero no puedo cambiar mi genética. Pero sí, eso es todo lo que puedo decir al respecto", explicó.

A Martin Ádám se le pudo ver algo afligido mientras atendía a los medios de comunicación. Además, parecía algo cansado por tener que justificar cómo es su cuerpo. Ante la prensa, suspiró en varias ocasiones ante una situación que parece haber vivido en el pasado. Su genética le ha costado comentarios hirientes y ahora acapara muchos de los flashes de la Eurocopa.

Y es que, su larga barba pelirroja y su cuerpo robusto, le han diferenciado de muchos de los futbolistas profesionales que participan en el torneo. Eso sí, por otro lado, otros aficionados le han mostrado su más absoluta admiración.

Le comparan con personajes de la serie 'Vikingos'. Pero a Ádám, más pendiente del futbol que de su genética, sólo le interesa que Hungría pase a la siguiente fase.

Eso sí, de momento, el protagonismo de su selección lo acapara él. Ni Dominik Szoboszlai ni Péter Gulácsi, las dos estrellas del combinado magiar, pueden con la fama que ha adquirido Ádám gracias a su genética.