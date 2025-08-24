Mbappé guía al Real Madrid en una trabajada victoria 3-0 sobre Real Oviedo

El Real Madrid consiguió su segunda victoria consecutiva en el arranque de LaLiga al imponerse 3-0 en condición de visita ante el Real Oviedo. A pesar del marcador abultado, el encuentro estuvo lleno de tensión y por momentos el equipo de Xabi Alonso no encontró claridad ofensiva. Sin embargo, la calidad individual de sus figuras terminó marcando la diferencia.

El conjunto blanco abrió el marcador hasta el minuto 37, en una jugada polémica. Aurélien Tchouaméni recuperó un balón en el medio campo en el que los locales pedían falta. Arda Güler tomó la conducción y filtró un pase preciso a Kylian Mbappé, quien giró dentro del área y definió con potencia para el 1-0. El tanto desató la protesta de los jugadores del Oviedo, aunque el árbitro validó la acción.

Con la ventaja, el Madrid no logró soltarse en ataque. El Real Oviedo se replegó con orden y buscó sorprender al contragolpe. Durante varios pasajes del encuentro, el cuadro asturiano incomodó a los visitantes, obligando a que los merengues apostaran más por el control de la posesión que por la profundidad ofensiva.

La tensión creció en la segunda parte, donde los de Xabi Alonso mostraron dificultades para romper las líneas defensivas del rival. La falta de fluidez en la creación generó cierta desesperación, mientras los locales aguardaban su oportunidad para empatar. El estadio se encendió con cada aproximación del Oviedo, que mantuvo la incertidumbre hasta el tramo final.

Fue en el minuto 83 cuando el Real Madrid encontró el respiro. Una gran combinación entre Vinícius Junior y Kylian Mbappé culminó con un centro raso del brasileño para que el francés empujara el balón y pusiera el 2-0, ampliando la ventaja y asegurando los tres puntos.

Ya en el tiempo añadido, al 90+3, Vinícius cerró la cuenta con una jugada individual dentro del área. El brasileño se quitó la marca y definió con potencia, decretando el 3-0 definitivo en un partido que, pese al resultado, no fue sencillo para los visitantes.

🇪🇸



Ya gana el Real Madrid al Oviedo. Asistencia de Güler🇹🇷 para Mbappé 🇫🇷 que marca su 2º gol en el torneo.



pic.twitter.com/twSm0FrUd2 — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) August 24, 2025

Con este triunfo, el Real Madrid suma seis puntos en dos jornadas y mantiene el invicto en la era Xabi Alonso. La contundencia en los minutos finales fue clave para transformar un partido complicado en una goleada que refuerza la confianza del equipo.

Kylian Mbappé volvió a ser protagonista con un doblete, llegando a tres anotaciones en apenas dos partidos de liga. El francés comienza a erigirse como la figura ofensiva del equipo blanco, en un inicio de temporada en el que aún se perciben ajustes tácticos bajo el nuevo entrenador.