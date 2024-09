“Me dio rabia”: Camarógrafo que sufrió agresión del “Dibu” Martínez le envía mensaje

Emiliano Martínez se encuentra envuelto en una polémica luego de que su selección perdiera 2-1 ante Colombia el 10 de septiembre en un partido correspondiente a la octava fecha de las eliminatorias sudamericanas.

La derrota tomó por sorpresa a un equipo argentino que pese a que sigue líder en las eliminatorias, vio como la distancia con sus perseguidores se vio acortada.

De hecho, el cuadro Colombiano se acercó a solo dos puntos de Argentina y podría darles caza en la doble jornada que se disputará en octubre.

Con respecto a Emiliano Martínez, el guardameta tuvo un cruce luego del silbatazo final que quedó registrado.

Al "Dibu" no pareció gustarle la cercanía de un camarógrafo y le dio un manotazo a la herramienta de trabajo de este, levantando todo tipo de reacciones, incluida la del involucrado.

Los primeros en hacer echo del asunto fueron los periodistas deportivos de Colombia, quienes indicaron su rechazó total al asunto.

"Pegar un manotazo para lanzar al césped los elementos del camarógrafo es un atentado a la libertad de expresión que nuestra agremiación no admite. Colombia es un país en el cual la libertad a informar se respeta", indicaron los periodistas deportivos en un comunicado.

Luego el propio camarógrafo involucrado en la acción también se pronunció al respecto en redes sociales.

En un diálogo con Noticias RCN, Jhonny Jackson, narró su sucedido y envió un mensaje a Emiliano Martínez.

"'Dibu’, hermano, ¿Cómo estás? Soy Jhonny Jackson, el camarógrafo que agrediste en el partido contra Colombia. Con el pitazo final, yo como camarógrafo y operador de steady, siempre voy a buscar reacciones porque el director me lo empieza a decir por el intercom. Simplemente, entro a la cancha. Después de 90 minutos todos están cansados, y busco reacciones", dijo.

"Veo al 'Dibu' saludándose con dos arqueros suplentes y me acerco a él, de la nada me tira un manotazo. Me dio rabia. Yo estoy trabajando, así como él lo está haciendo. No le dije nada en el momento, pero quería decirle 'tranquilo hermano'. En la vida todo el mundo ha perdido un partido", sentenció.